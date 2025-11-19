Zapata Tenor y sus Gigantes, un disco para enamorarse pegaos

miércoles 19 de noviembre de 2025 , 08:30h

Con canciones de Rosalía, Serrat, Shakira o Joaquín Sabina, entre otros…

Este gran proyecto discográfico se presentará en concierto el próximo 16 de diciembre a las 20 h en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pio de Madrid.

El conocido artista Zapata Tenor presenta Gigantes, un disco para ‘enamorarse pegaos’ en el que Zapata recrea, a través de la música sinfónica, alguna de las canciones en castellano más escuchadas de las últimas décadas. El álbum se presentará en un concierto que tendrá lugar el 16 de diciembre a las 20 h en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pio de Madrid.

G3N15 de Rosalía, Hay amores de Shakira, Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina, Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat o Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, son solo algunos de los trece temas que se podrán escuchar en un álbum repleto de estrellas de la música: compositores y artistas que han unido a varias generaciones y que comparten la hermandad de ser universales y de haber encajado tanto entre el público latino como el norteamericano o el europeo.

En Gigantes, Zapata interpreta las canciones de todos estos artistas con una mirada diferente, que busca engrandecer la música gracias al mayor instrumento del mundo, la orquesta sinfónica: con su melodía inigualable acompaña estas letras eternas que son parte de nuestras vidas. Las recreaciones de estas canciones, de hecho, son mucho más que un simple acompañamiento y muestran un amplio abanico de nuevos colores, dinámicas, inspiraciones clásicas… En palabras del propio Zapata: “Este NO es un disco de versiones. Va mucho más allá. Son canciones con las que varias generaciones han podido sentir toda la paleta de emociones que la música es capaz de transmitir, unidas por el talento de sus compositores, lo excepcional de sus intérpretes y sobre todo por una lengua que une a 300 millones de personas y que es nuestro mejor embajador en el mundo: el castellano.”

En el concierto del 16 de diciembre en el que se presentará el disco se podrá disfrutar en directo de esta música hecha ‘a fuego lento’ que, en medio de un mundo donde todo es inmediatez, invita al espectador a emocionarse de una manera distinta, sin prisas, saboreando cada nota, cada instante artístico. En esta cita musical Zapata Tenor estará acompañado por la Orquesta CLM Sinfónica, dirigida por Francisco Velasco, y por la cantaora Miriam Cantero.

Sobre Zapata Tenor

Zapata Tenor (José Manuel Zapata, Granada, 1973) es uno de los tenores más relevantes del panorama español actual. En 2001 debutó en el Teatro Campoamor de Oviedo y, desde entonces, su carrera ha sido un triunfo constante. En estos más de veinte años ha actuado en todos los grandes teatros del mundo: Metropolitan Opera House de Nueva York, Teatro Real de Madrid, Teatro Liceo de Barcelona, Rossini Opera Festival, Ópera de Berlín, Teatro Chatêlet de París, Semperoper de Dresden, Teatro Massimo de Palermo, Theater an der Wien de Viena, Deutsche Oper Rhein, o el Palais de Beaux Arts de Bruselas.