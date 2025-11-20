publicidad
GEOX lanza su colección de abrigos Manteco para un invierno con estilo
Esta temporada FW25, las tiendas insignia de GEOX acogen la colección cápsula Manteco, una propuesta exclusiva de prendas exteriores y calzado que combina innovación, estilo y sostenibilidad. Inspirada en la tendencia de regreso a la lana, la colección utiliza lana reciclada de alta calidad, procedente de fuentes posconsumo, reafirmando el compromiso de GEOX con la moda responsable y el cuidado del medio ambiente.

«No podía ser de otra manera», afirma Mario Moretti Polegato, fundador y presidente de GEOX. «Nuestra empresa mantiene los más altos estándares de sostenibilidad y siempre está a la vanguardia en nuevas tecnologías, buscando materiales de la más alta calidad para crear productos que aporten elegancia y confort sin afectar al medio ambiente».

Desde hace algún tiempo, todos los rellenos de las prendas GEOX utilizan plumón regenerado y poliéster reciclado, pero la colección Manteco amplía este enfoque incorporando nuevas tecnologías y estilos que combinan diseño y funcionalidad.

MUJER

Para la línea femenina, la colección incluye dos chaquetones y una gabardina, confeccionados también con lana regenerada Manteco. Cada prenda destaca por su textura suave, acabado artesanal y atención al detalle, combinando elegancia clásica con innovación sostenible.

Cada abrigo incorpora un chaleco desmontable con tejido Cardo transpirable y acolchado ligero, que protege del frío sin añadir peso y permite una vestibilidad prolongada durante todo el año.

HOMBRE

La línea masculina incluye cuatro chaquetas y una parka, todas confeccionadas con lana regenerada Manteco, seleccionada manualmente y transformada mediante procesos mecánicos antes de ser teñida artesanalmente. Los tejidos ofrecen calidad, suavidad y durabilidad, aportando un toque de sofisticación a cada prenda.

Al igual que en la línea femenina, los abrigos cuentan con un chaleco desmontable de tejido Cardo transpirable, que aporta ligereza, protección frente al frío y versatilidad para todo el año. La colección Manteco busca así ofrecer prendas que unan comodidad, estilo y responsabilidad ambiental.

«El proyecto Manteco es la unión de dos empresas italianas con pasión por los materiales del futuro y el compromiso de proteger nuestro planeta», concluye el Sr. Polegato.

