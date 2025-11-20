El exitoso espectáculo Slava’s Snowshow regresa a España

jueves 20 de noviembre de 2025 , 08:00h

Del 10 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 llega a España Slava’s Snowshow, el aplaudido espectáculo del clown Slava Polunin.

El show se estrenará en A Coruña (Teatro Colón, del 10 al 14 de diciembre) y después continuará de gira por Gijón (Teatro Jovellanos, del 19 al 21 de diciembre), Bilbao (Teatro Arriaga, del 26 al 30 de diciembre de 2025) y Madrid (Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial, del 2 al 4 de enero).

La gira supone una oportunidad única para descubrir un montaje que ha cautivado al público de todo el mundo en numerosas ocasiones desde 1993. Con su peculiar estilo cercano a clowns como Chaplin o Marceau, Slava Polunin ha creado un espectáculo difícil de clasificar, que es pura libertad en el escenario: un proyecto escénico no verbal y sensorial que fusiona circo, clown, alegría, tragicomedia y belleza en lo que supone un fascinante ‘caos organizado’. Se trata de una representación única -y sin palabras- de todas las emociones humanas, que invita al espectador a desconectar de la realidad, celebrar la vida de un modo disparatado y sumergirse en un estado de ‘feliz estupidez’. Cada función es diferente e incluye, además, un final que es una de las experiencias colectivas más famosas del teatro contemporáneo.

Con la nieve como protagonista, este clásico atemporal lleno de poesía visual es una de las obras maestras de Slava Polunin, el clown en activo de mayor prestigio internacional, creador de varios números del espectáculo Alegría del Cirque du Soleil. “No querría hacer nada que no me trajera alegría a mí, a mis amigos y a mi público”, explica el propio Polunin. “Así es como organizo mi vida, así es como formo a mi equipo. La celebración es mi norma diaria.”

Slava’s Snowshow lleva más de 30 años girando debido a la fascinación que despierta entre el público, que suele repetir para verlo con familia o amigos. Suma más de 12.000 representaciones y ha dejado a más de 10 millones de espectadores enternecidos y asombrados gracias a su extraordinaria belleza visual. Su éxito ha provocado que agote entradas en más de diez giras internacionales en Norte América, Francia, Reino Unido, Italia, México, Alemania, Austria, Australia, Nueva Zelanda o en España, donde ya ha sido visto por más de 90.000 espectadores. Ha recibido, además, algunos de los galardones más importantes del teatro como el “Laurence Olivier Award" de Reino Unido o el "Triumph Award" de Rusia.

La producción es un género en sí mismo que, gira tras gira, permanece igual de espontáneo y mágico que el primer día. Slava’s Snowshow ha reinstaurado el arte del clown, seduciendo de nuevo a aquellos que lo habían descartado como una forma anticuada de circo. El espectáculo es una caravana de jolgorio y encanto que rueda por el mundo ofreciendo a público de diferentes edades, géneros, creencias o culturas la posibilidad de dejar sus vidas cotidianas en las puertas del teatro para sumergirse en un universo completamente diferente que, durante hora y media, les hará vivir una singular experiencia con momentos de profunda nostalgia, alegría desmesurada o incluso gran incertidumbre y tensión.