Cecilia Bartoli llega a España con Orfeo y Eurídice

Cecilia Bartoli regresa a España para presentar una versión semiescenificada de la famosa ópera Orfeo y Eurídice de Gluck. La aclamada mezzosoprano interpretará el papel de Orfeo acompañada por Les Musiciens du Prince-Monaco y bajo la dirección del maestro Gianluca Capuano.

También participará la soprano Mélissa Petit, en el papel de Eurídice y Amor, y el coro Il Canto di Orfeo, dirigido por Jacopo Facchini.

La gira de Orfeo y Eurídice arrancará el 25 de noviembre en el Palau de la Música de Barcelona. El 27 de noviembre se podrá ver en el Auditorio Nacional de Música, dentro del Ciclo IMPACTA, y el 29 de noviembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Después, la gira continuará por Europa con paradas en Austria (13 y 16 de diciembre), Hungría (15 de diciembre) y Montecarlo (28 de enero de 2026).

Con una versión semi escenificada de la archiconocida obra de Christoph Willibald Gluck, Cecilia Bartoli vuelve a interpretar uno de los papeles más destacados de su carrera, alabados por público y crítica. Contará, además, con Les Musiciens du Prince-Monaco, un conjunto musical excepcional fundado por la propia Bartoli en 2016 y que cuenta con los mejores intérpretes especializados en música de época, por lo que la propuesta musical se presenta como una cita singular para dejarse ‘hechizar’ por Cerbero y la puerta del inframundo.

Con este concierto, el Ciclo IMPACTA de Madrid cerrará 2025 por todo lo alto para, ya en 2026, volver a los escenarios con grandes artistas como Jean-Guihen Queyras (25 enero), Tarmo Peltokoski y Daniel Lozakovich (3 de marzo), Juan Diego Flórez (11 de marzo), Raphaël Pichon (23 de marzo), Janine Jansen (26 de abril) y Marc Minkowski (18 de junio), entre otro.

Sobre Cecilia Bartoli

La mezzosoprano Cecilia Bartoli es una de las artistas clásicas más importantes del mundo, con una destacada y continua carrera escénica que, hasta la fecha, abarca más de 35 años. Su trabajo se inspira en su pasión por redescubrir obras menos conocidas y en su profundo interés por la interpretación históricamente informada. Sus proyectos a gran escala, que integran diferentes disciplinas artísticas, le han traído reconocimiento internacional y le han llevado a ocupar prestigiosos cargos de dirección. Siendo un modelo a seguir para generaciones futuras, se puede decir con toda seguridad que Cecilia Bartoli ha hecho historia en el mundo de la música.

Sobre Gianluca Capuano

Ganador del 42º Premio Abbiati al Mejor Director, Gianluca Capuano es director titular de Les Musiciens du Prince desde 2019. Nacido en Milán, se graduó en órgano, composición y dirección de orquesta. En paralelo a sus estudios de música, se graduó con honores en filosofía teórica, en la Università Statale di Milano.