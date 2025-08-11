Escapadas rurales para reconectar con la naturaleza todos juntos

Hay pocas cosas tan especiales como ver a los niños disfrutar de los pequeños placeres del campo: saludar a los animales de granja, correr sin límites por el bosque o simplemente jugar al aire libre sin estar pendiente de las pantallas.

Cada vez más familias eligen desconectar en destinos rurales de España, donde encuentran el equilibrio perfecto entre naturaleza, comodidad y privacidad. Desde 2019, las reservas familiares en Airbnb han crecido un 60%, y en zonas rurales, el aumento ha sido del 177%, reflejando una clara tendencia: las familias buscan espacios amplios, tranquilos y pensados para disfrutar juntos, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

En Airbnb hay casas rurales perfectas para que las familias desconecten del ruido, respiren aire puro y disfruten de tiempo de calidad rodeadas de naturaleza. Espacios tranquilos donde lo importante vuelve a ser pasar tiempo juntos, sin prisas.

Para que todo salga redondo, una buena organización marca la diferencia. A continuación, algunos consejos prácticos para reservar de forma segura en Airbnb y disfrutar de la experiencia sin complicaciones.

Villa familiar cerca de la playa en Somo, Cantabria

Amplia villa ideal para familias, a solo 400m de la playa de Latas. Cuenta con jardín, barbacoa, zonas infantiles cercanas y piscina municipal. Se encuentra en una urbanización privada con mucho espacio para que los pequeños de casa puedan jugar tranquilamente.

Casa rural en Amposta, Cataluña

Encantadora casa de campo rodeada de arrozales. Cuenta con piscina, jardín con barbacoa y cama elástica, además de una zona de juegos en el interior.

Eco Casa Rural con piscina privada en La Cerdaña, Cataluña

Casa en los Pirineos, rodeada de naturaleza y con piscina privada. Dispone de 3 habitaciones tipo suite con baño, sala de juegos con sofá cama y cunas para bebés. Ambiente tranquilo sin tráfico, ideal para que los niños disfruten al aire libre y en un entorno ecológico. Es la localización perfecta para explorar la montaña y practicar actividades en familia.

Casa con encanto en Láncara, Galicia

Casa de 3 plantas con 10 habitaciones, todas con baño privado, ideal para grupos y familias numerosas. Cuenta con un amplio jardín, barbacoa con horno de leña y paelleras, y 10 hectáreas de finca privada para que los niños puedan jugar y explorar. Perfecta para descansar y disfrutar en familia cerca del Camino de Santiago.

Villa familiar cerca del río en Peruyes, Asturias

Esta impresionante villa tiene capacidad para 7 huéspedes y cuenta con equipamiento para piscina infantil, zona de juegos y barreras de seguridad para bebés. Las familias pueden disfrutar de actividades al aire libre y mucho espacio para que todos se relajen y se diviertan.

Consejos de Seguridad para estancias en familia

Planificar un viaje familiar implica mucho más que elegir el destino perfecto, garantizar la seguridad de tu familia debe ser siempre una prioridad. A continuación, se encuentran los consejos esenciales para una experiencia inolvidable y sin preocupaciones en Airbnb: