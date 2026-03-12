Ingeniería de lo Invisible: el OPPO Find N6 logra un nuevo hito en la innovación plegable

jueves 12 de marzo de 2026 , 09:15h

Los plegables representan un audaz salto en la evolución de los móviles, ofreciendo una pantalla del tamaño de una tablet que se puede plegar para guardarla en el bolsillo. Pero desde la llegada del primer plegable ha habido un problema constante: el mismo pliegue que le confiere al dispositivo su flexibilidad también deja una marca en la pantalla que impide una experiencia verdaderamente ininterrumpida e inmersiva y disuade a muchos usuarios de dar el salto a este formato.

Basándose en la herencia innovadora de la serie Find N, OPPO ha dedicado años a perfeccionar su tecnología de bisagra y pantalla para crear una superficie sin pliegues. Con el próximo lanzamiento del OPPO Find N6, la compañía presenta la primera "Zero-Feel Crease" (Bisagra sin Pliegues Imperceptible) de la industria. Este hito no es una hazaña puntual, sino la culminación de una revolución en la ingeniería de los plegables, fruto de una arquitectura de bisagra rediseñada y una pantalla flexible de próxima generación.

La clave de la uniformidad: Bisagra de Flexión de Titanio de segunda generación con impresión líquida 3D

La uniformidad de una pantalla plegable está determinada fundamentalmente por la superficie de su estructura de soporte interna. Para eliminar cualquier pliegue, esta base debe ser perfectamente uniforme. Sin embargo, lograrlo ha sido un gran desafío porque requiere un nivel de precisión increíble al limitar las variaciones de altura microscópicas inherentes a los componentes complejos de la bisagra, en particular la placa central. Para superar esto, el Find N6 estrenará la Bisagra de Flexión de Titanio de 2.ª Generación, que incorpora un proceso pionero en la industria de impresión líquida 3D diseñado para eliminar las irregularidades estructurales a nivel microscópico.

Después de más de 20 ciclos de impresión y solidificación, cada hueco microscópico se rellena y nivela meticulosamente. Al alisar estas irregularidades de la superficie, el proceso reduce la variación de altura de la bisagra del estándar de la industria de 0,2 mm a unos escasos 0,05 mm, una reducción del 75%. Este nivel de planitud casi invisible asegura que la estructura de soporte sea prácticamente indistinguible bajo la pantalla, sentando las bases vitales para la Bisagra sin Pliegues Imperceptible.

Para minimizar aún más el pliegue, la arquitectura general de la Bisagra de Flexión de Titanio de 2.ª Generación se ha optimizado de forma significativa. Un diseño de "gota de agua" un 11% más ancho aumenta el radio de plegado, reduciendo significativamente la tensión mecánica ejercida sobre el panel de la pantalla durante el uso. Esto se complementa con el nuevo Pivote de Equilibrio Clover, que proporciona un aumento del 20% en la fuerza de soporte para una acción de plegado más estable y consistente. Junto con una Placa de Soporte de Fibra de Carbono de alta resistencia, estas mejoras estructurales proporcionan una base más ligera pero más fuerte, neutralizando eficazmente el tipo de deformación plástica que suele afectar a las pantallas plegables con el tiempo.

Perfección duradera: Diseñado para mantenerse plano a lo largo de años de uso

Si bien lograr una uniformidad inicial es una proeza de ingeniería, la verdadera prueba de un dispositivo plegable reside en su capacidad para mantener esa pantalla perfectamente lisa a lo largo del tiempo. Un desafío común en la industria es la "fluencia" (creep), el desplazamiento microscópico de las capas internas que se produce cuando un dispositivo se utiliza durante períodos prolongados, provocando que el pliegue se profundice gradualmente. Para resolver esto, el Find N6 introduce el Auto-Smoothing Flex Glass, un material personalizado diseñado para preservar activamente la integridad de la pantalla y su uniformidad duradera durante años de uso prolongado.

Comparado con el cristal ultrafino convencional (UTG), este material avanzado presenta un aumento del 50% en el grosor, ofreciendo una mejora de casi el 100% en la recuperación de la forma y un aumento del 338% en la resistencia a la deformación. Trabajando en perfecta conjunción con la Bisagra de Flexión de Titanio de 2.ª Generación, el Auto-Smoothing Flex Glass actúa como un muelle estructural. Al desplegarse, la elasticidad superior del cristal permite que la pantalla "vuelva a su sitio" de forma natural, alisando eficazmente cualquier fluencia adhesiva y deteniendo las posibles deformaciones antes de que se vuelvan permanentes.

Los resultados son significativos: según las pruebas de TÜV Rheinland, al combinar el Auto-Smoothing Flex Glass con la Bisagra de Flexión de Titanio de 2.ª Generación, el Find N6 reduce la profundidad del pliegue a largo plazo hasta en un 82% respecto a su predecesor. Esta uniformidad a largo plazo está certificada con la Certificación TÜV Rheinland de Pliegue Minimizado. Incluso después de 600.000 pliegues, la pantalla del Find N6 permanece excepcionalmente plana, demostrando que la Bisagra sin Pliegues Imperceptible mantiene su integridad estructural y su superficie impecable a lo largo de años de uso diario.

Además, el Find N6 cuenta con la Certificación de Plegado Fiable de TÜV Rheinland, habiendo funcionado a la perfección durante la asombrosa cifra de un millón de ciclos de plegado. Este hito establece un nuevo referente en fiabilidad a largo plazo, dando a los usuarios la confianza de que su dispositivo está fabricado para soportar las exigencias del futuro.

Ingeniería de una durabilidad sin concesiones

Durante mucho tiempo, los plegables han sido percibidos como instrumentos delicados, pero el OPPO Find N6 llega para desafiar esa suposición. Para garantizar que pueda soportar los rigores de la vida diaria y más allá, el Find N6 presenta Armour Shield, un marco de durabilidad integral diseñado para proteger cada componente interno y externo.

La base de esta resistencia reside en su composición material. La carcasa de la bisagra y las placas laterales —componentes críticos que conectan la bisagra con la pantalla— están fabricadas con aleación de titanio de Grado 5. Producidas mediante impresión 3D para una alta precisión estructural, estas piezas ofrecen una excepcional relación resistencia-peso. Dentro de la propia bisagra, las estructuras clave de soporte de carga están reforzadas con acero de ultra alta resistencia de 2.200 MPa, asegurando la integridad mecánica necesaria para años de funcionamiento. Rodeando estos componentes, el marco está construido con aluminio de grado aeroespacial de la serie 7000, lo que proporciona un aumento del 30% en la resistencia estructural general en comparación con las generaciones anteriores.

La protección externa ha sido tratada con la misma prioridad. La pantalla exterior utiliza Cristal de Nanocristales, diseñado para ofrecer un 20% más de resistencia a las caídas. Por otro lado, la cubierta trasera del Find N6 está fabricada con fibra de grado aeronáutico, un 43% más delgada que el cristal tradicional para un perfil más estilizado, pero significativamente más resistente tanto en pruebas de impacto como de caída.

Más allá de los impactos físicos, el Find N6 ha conseguido una triple certificación de protección de entrada: IP56, IP58 e IP59.Esta resistencia asegura que el dispositivo no solo es inmune a las salpicaduras diarias, sino que también está diseñado para soportar la fuerza extrema de chorros de agua a alta presión y alta temperatura.

El Find N6 representa un enfoque más refinado de la experiencia plegable, minimizando significativamente los principales condicionantes que han definido tradicionalmente la categoría. Con la consecución de la bisagra sin pliegues imperceptible Zero-Feel Crease persistentemente plana y los estándares de durabilidad mejorados, el Find N6 impulsará el avance del sector, estableciendo una nueva referencia en la que las pantallas sin bordes y la fiabilidad a largo plazo se integran en la experiencia esencial del usuario.