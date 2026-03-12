Exposiciones y pinturas que hay que ver en marzo en la Toscana

jueves 12 de marzo de 2026 , 10:00h

ROTHKO EN FLORENCIA

Del 14 de marzo al 23 de agosto de 2026

UBICACIÓN: Fondazione Palazzo Strozzi

El Maestro del Arte Americano es celebrado con una gran exposición considerada una de las más completas e importantes jamás dedicadas a Mark Rothko (1903-1970), con más de setenta obras de los museos y colecciones privadas más famosas del mundo, un camino que cruza todo el camino creativo del pintor nacido en Letonia (entonces Rusia), quien se convertirá en el legendario maestro del arte moderno estadounidense. La exposición enfatiza el profundo vínculo entre el artista y Florencia y también se extiende a dos lugares especialmente apreciados: el Museo de San Marco, con obras en diálogo con los frescos de Fra Angelico, y el vestíbulo de la Biblioteca Medicea Laurenziana diseñado por Miguel Ángel.

LA MINERVA DE AREZZO. UNA HISTORIA DE COMUNIDAD REDESCUBIERTA

Del 15 de febrero al 6 de septiembre de 2026

LUGAR: Museo Arqueológico Nacional 'Gaio Cilnio Mecenate' – Arezzo

El corazón de la exposición es la Minerva de Arezzo, un gran bronce del periodo helenístico, encontrado en el subsuelo de Arezzo en 1541 y donado al duque Cosimo I de' Medici, quien lo colocó en su estudio privado y desde allí en el Museo Arqueológico Nacional de Florencia, donde suele conservarse. En la exposición del Museo de Arezzo, Minerva es narrada a través de una narrativa actualizada e inmersiva que traza su descubrimiento, la fortuna coleccionista florentina y la compleja historia de la conservación. Finalmente, la exposición amplía la mirada sobre el Arezzo romano (Arretium), caracterizado por importantes infraestructuras y edificios públicos, como el complejo de teatro-baños.

ETTORE SOTTSASS: SOY ARQUITECTO.

Del 6 de marzo al 26 de julio de 2026

UBICACIÓN: Palazzo Buontalenti – Pistoia

Figura clave en el diseño y la arquitectura italiana del siglo XX, abarcó todo el siglo, marcando con su visión el gusto de treinta años, desde el periodo inmediatamente posterior a la guerra hasta principios de los setenta. Se presta atención al vínculo de Sottsass con la Toscana y con las realidades artesanales e industriales que se han desarrollado y establecido allí, desde la cerámica hasta el mobiliario. Dibujos, fotografías, cerámicas, objetos y documentos que restauran la evolución de un pensamiento que, marcado por la desilusión con la sociedad del progreso, busca en forma, color y luz la posibilidad de un nuevo humanismo del proyecto.

LA LIBERTAD DE ELEGIR. 80 AÑOS DESDE EL PRIMER VOTO PARA LAS MUJERES

Del 24 de marzo al 13 de junio

LUGAR: Fundación Monte Paschi – Siena

La exposición celebra una etapa fundamental en la construcción de la democracia republicana y la conquista de los derechos civiles a través de las pinturas de Antonella Cinelli inspiradas en fotografías de fondos públicos y privados de la zona, que retratan a las mujeres, verdaderas protagonistas de ese cambio épico.

GEORG BASELITZ- ¡ADELANTE!

Del 25 de marzo al 13 de septiembre de 2026

UBICACIÓN: Museo Novecento – Florencia

Ciento ochenta obras de Georg Baselitz, un artista que cambió la historia del arte y mantiene un profundo vínculo con Florencia, donde vivió, y donde el manierismo, junto con Pontormo y Rosso Fiorentino, fue decisivo para su investigación Su gesto radical – la inversión de la figura – abrió un camino que enfrentó el peso de la historia alemana.

ASTRA CODEX

hasta el 14 de junio de 2026

LUGAR: Istituto de' Bardi – Florencia

Exposición de arte textil de Daniele Davitti, que combina maestría técnica, imaginación y memoria histórica.

ALBERTO SANI. CUANDO LA ESCULTURA SE ENCUENTRA CON LA POESÍA

Hasta el 24 de mayo de 2026

UBICACIÓN: Magazzini del Sale – Siena

La historia de Albero Sani, un escultor autodidacta, vuelve a la vida en la exposición que pretende devolver la figura de Alberto Sani a la memoria colectiva a través de la exposición completa de su carrera artística, en su mayoría bajorrelieves con ecos antiguos, útiles para la documentación histórica de un personaje tímido alejado del foco artístico. Se exponen cuarenta y ocho obras, doce de las cuales proceden de las Galerías Uffizi y el resto de numerosas colecciones privadas.

LA VIRGEN CON EL NIÑO ENTRONIZADOS, CUATRO ÁNGELES Y SANTOS POR SPINELLO ARETINO

Hasta el 11 de mayo de 2026

UBICACIÓN: Galería de la Accademia – Florencia

El tríptico de Spinello Aretino, que representa a la Madonna y el Niño entronizados junto a los cuatro ángeles, vuelve a brillar tras una importante restauración. Los resultados de las investigaciones diagnósticas y el trabajo serán el foco de una exposición dedicada. La mejora de la extraordinaria calidad de la obra y su importancia en la evolución de la pintura toscana entre los siglos XIV y XV es una oportunidad para rendir homenaje al trabajo invisible que se realiza diariamente entre bastidores del museo.