Seychelles invita a descubrir el archipiélago más allá de sus icónicas playas

jueves 12 de marzo de 2026 , 09:45h

Los hoteles que forman parte de la Seychelles Authentic Hotels Collection (SAHC) comparten una característica esencial: ubicaciones privilegiadas frente a playas de arena blanca y aguas turquesas, enmarcadas por una vegetación exuberante y eminentemente tropical. Sin embargo, su propuesta va mucho más allá del descanso junto al mar. Son el punto de partida ideal para explorar la riqueza natural, cultural y patrimonial del archipiélago.

En la isla de Praslin, Le Duc de Praslin, Hotel L’Archipel y Indian Ocean Lodge permiten descubrir enclaves únicos como la Reserva Natural del Valle de Mai, declarada Patrimonio de la Humanidad y hogar de las emblemáticas palmeras de coco de mer. Desde estos alojamientos también es posible organizar excursiones en barco hacia islotes cercanos como Curieuse o St. Pierre, donde el snorkel revela la rica biodiversidad marina del océano Índico.

Para quienes buscan una experiencia exclusiva y en plena conexión con el entorno, Denis Private Island ofrece la oportunidad de adentrarse en un entorno prácticamente virgen. Aquí, los huéspedes pueden observar aves endémicas, practicar pesca sostenible o recorrer la isla en bicicleta, disfrutando de una hospitalidad íntima y personalizada.

En Isla Silhouette, La Belle Tortue combina el encanto de un alojamiento boutique de lujo con la proximidad al Parque Nacional de Silhouette. Desde allí se organizan caminatas guiadas por selvas tropicales, al estilo Robinson Crusoe, con paradas en Grand Barbe para observar tortugas gigantes en libertad y explorar bosques y ruinas históricas, ofreciendo una experiencia única de aventura y naturaleza autóctona.

Por su parte, en la isla principal de Mahé, Carana Beach Hotel invita a descubrir la vertiente más cultural del destino: visitar mercados locales en el corazón de Victoria; dejarse envolver por el aroma a especias en Le Jardin Du Roi y adentrarse en rutas de senderismo por el Parque Nacional Morne Seychellois, que ofrece vistas panorámicas inigualables desde algunos de los puntos más elevados del archipiélago, a más de 900 metros de altitud.

En este contexto, la guía “Beyond the Beach” (Más allá de la playa), editada por Mason’s Travel, agencia de viajes pionera y referente en Seychelles, reúne una cuidada selección de experiencias diseñadas para mostrar la diversidad del destino. El documento propone actividades en las principales islas de Mahé, Praslin y La Digue, con excursiones organizadas, itinerarios sugeridos y opciones personalizables que incluyen senderismo en parques nacionales, visitas culturales, navegación entre islas y encuentros con la biodiversidad local.

La guía también incorpora recomendaciones prácticas tanto para viajes en grupo como visitas privadas para clientes que buscan itinerarios más exclusivos. Entre las propuestas destacan rutas guiadas por entornos tropicales, visitas a enclaves históricos y experiencias vinculadas a la vida local, con el objetivo de ofrecer una visión más completa del archipiélago y fomentar estancias que combinen descanso y descubrimiento.

Para descargar gratuitamente la guía “Beyond the Beach”, disponible en inglés y francés, haga clic aquí.