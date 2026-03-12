Iberia digitaliza los viajes con mascotas: ahora se pueden añadir a la reserva online

jueves 12 de marzo de 2026 , 08:45h

Cada vez más personas desean viajar con sus mascotas. Por ello, Iberia ha puesto en marcha algunos cambios para facilitar el proceso de compra a quienes van acompañados de su animal de compañía en el vuelo.

A partir de ahora, los pasajeros podrán agregar a su mascota en la reserva desde la web sin tener que contactar con el call center ni esperar a realizar el pago en el mostrador del aeropuerto el mismo día del vuelo. Con este cambio, la aerolínea pretende mejorar la experiencia de cliente al facilitar la información de cupos disponibles en tiempo real y permitir al viajero autogestionar esta necesidad reduciendo inconvenientes de última hora.

Las normas para transportar mascotas no cambian: cada pasajero podrá portar un solo transportín de unas medidas máximas de 45cmx35cmx25cm y el peso total no puede exceder los ocho kilos. Está permitido que en cada transportín viajen hasta tres animales de la misma especie (perros, gatos, aves o tortugas) y la aerolínea asignará el asiento más adecuado al pasajero para volar con su mascota.

¿Cómo funciona?

Esta nueva funcionalidad está disponible en vuelos operados por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum.

La web de Iberia cuenta, a partir de ahora, con un nuevo selector en el buscador de la web (“mascota en cabina”) que debe pulsarse en el caso de querer viajar acompañado de una mascota. El cliente podrá entonces agregar uno o varios animales a su reserva y sumar el importe a los elementos contratados para su vuelo siempre que la compra se efectúe al menos 48 horas de la salida del avión. Además, incorporar a las mascotas permite a los clientes sumar Avios.

Algunos aeropuertos, como el de Doha, no permiten viajar con animales de manera que estos destinos no aparecerán entre los disponibles si se activa el selector de viajar con mascotas en cabina. También hay restricciones en algunos aeropuertos españoles para recibir animales procedentes de fuera de la Unión Europea.

Es importante, además, que los clientes revisen antes de volar que la documentación de su mascota está en regla ya que se seguirá verificando en el mostrador de facturación para permitir el embarque.