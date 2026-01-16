El prestigioso chelista Jean-Guihen Queyras se presenta en el Auditorio Nacional

viernes 16 de enero de 2026 , 08:15h

El próximo 25 de enero el prestigioso chelista Jean-Guihen Queyras presenta en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid las Suites para Violonchelo de J.S. Bach, dentro del Ciclo IMPACTA.

Se trata de un recital extraordinario para el que ya se han agotado todas las entradas, un hecho insólito para un recital de violonchelo que se celebra en la sala más grande del Auditorio y que demuestra el éxito y pasión que suscita el artista.

El reconocido chelista también interpretará las famosas Suites de Bach en otras dos ciudades españolas: el 20 de enero en el Espacio Turina de Sevilla y el 22 de enero en el Teatro Circo de Albacete, como parte de la programación del Festival de Música Barroca de Albacete (Femuba).

Con un programa compuesto por las seis Suites para Violonchelo de J.S. Bach, Queyras ofrecerá al público, de la mano de su incomparable Stradivarius llamado Kaiser, un íntimo e irrepetible viaje emocional a través de una interpretación expresiva y transparente que combina la práctica barroca con la sensibilidad moderna. Esta gira, de hecho, supone el resultado de más de veinte años de trabajo continuado en torno a esta obra, que puede considerarse como uno de los pilares centrales de su repertorio.

El Ciclo IMPACTA continuará en marzo con tres conciertos: el día 3 el público podrá disfrutar de los jóvenes talentos Tarmo Peltokoski (el nuevo genio de la dirección) y Daniel Lozakovich (uno de los grandes violinistas de su generación) junto a la orquesta DKP Bremen, el día 11 el archiconocido tenor Juan Diego Flórez ofrecerá un recital único, y el 23 de marzo el gran maestro Raphaël Pichon y su Ensemble Pygmalion presentarán la Pasión según San Mateo de Bach. Más adelante, Janine Jansen y la Camerata Salzburg revolucionarán el Auditorio con su singular interpretación de las Cuatro Estaciones de Vivaldi (26 de abril) y el director Marc Minkowski y Les Musiciens du Louvre presentarán un especial concierto de clausura sobre Händel que es pura espiritualidad (18 de junio).