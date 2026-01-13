martes 13 de enero de 2026 , 09:15h

Del 26 al 28 de enero, la cumbre gastronómica celebra su convocatoria más global bajo el lema 'El cliente toma el mando' para presentar la realidad culinaria actual, con usuarios informados y con criterio propio. La participación de numerosos cocineros extranjeros en su escenario principal y un amplio programa de experiencias serán algunos de sus ingredientes.

Madrid Fusión Alimentos de España, el congreso gastronómico más importante del mundo, celebra su 24ª edición con todos sus escenarios y feria expositiva en el recinto ferial IFEMA MADRID (Pabellón 14) del 26 al 28 de enero de 2026. La cumbre gastronómica más influyente del mundo contará con una importante apuesta experiencial para vivir en directo, con muchas actividades para participar y nuevos espacios de formación.

El congreso reforzará un año más los contenidos experienciales y sensoriales, exclusivos para los congresistas presenciales y ofrecerá más espacios formativos. El programa cuenta con las propuestas y tendencias más auténticas e interesantes de la alta cocina en el mundo. Al igual que en pasadas ediciones, el encuentro será retransmitido a través de Internet para poder llegar a todos los rincones del mundo.

La edición de 2026 se presenta bajo el lema “El cliente toma el mando”, reflejo de una nueva realidad gastronómica en la que el comensal deja de ser pasivo para convertirse en un cliente informado, exigente y con criterio propio. Esta supone la edición más internacional hasta el momento contando con más cocineros extranjeros que españoles en el escenario principal.

El diálogo entre cocina y sala deja de ser vertical para convertirse en una conversación horizontal en la que el público marca el ritmo y el discurso. El lema ‘El cliente toma el mando’ no anticipa una rebelión contra la alta cocina, sino su evolución natural. El nuevo lujo no es dejarse llevar: es ser parte activa del relato. El reto para los restaurantes será encontrar el equilibrio entre la libertad del comensal y la visión del cocinero, sin perder identidad y ganando complicidad.

La primera lista de ponentes confirma la dimensión global del congreso e incluye a Mauro Uliassi (Uliassi***, Senigallia, Italia) una de las grandes estrellas de la cocina italiana cuya cocina es una expresión contemporánea del litoral adriático; Bas van Kranen del restaurante Flore** (Amsterdam, Países Bajos) quien se presenta como uno de los casos más radicales de la cocina actual en Europa; Bruno Verjús (Table Bruno Verjus**, París), octavo del mundo en la lista The50Best, un autodidacta culto, hedonista y profundamente libre; Akrame Benallal (Akrame*), una de las voces más estimulantes de Francia que destaca por su cocina minimalista, viajera y sorprendente; y Pía León, una de las figuras más destacadas de la gastronomía global nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo en 2021 y número 9 del mundo en The50Best Restaurants al mando de Kjolle (Lima, Perú).

Junto a ellos también tomarán parte Gil Fernandes chef y cocinero-biólogo de Fortaleza do Guincho* (Cascais); el cántabro Chele González (Gallery by Chele**) que desde Manila ha llevado a Filipinas a la escena internacional; y Diego Rossi, alma tras el fenómeno de Trippa (Milán). Desde Asia llega Vicky Cheng, chef de Wing y puesto 11 del mundo en The50Best Restaurants, además de chef de Vea*, que ha creado una cocina que reescribe el patrimonio culinario chino desde una perspectiva contemporánea; y el japonés Tomohiko Kuchiiwa, cocinero detrás de la barra de Kuchiiwa Soba, un pequeño restaurante de Toyama donde eleva la soba a una experiencia de alta gastronomía. Giuseppe Iannotti (Krèsios**, Telese Terme), quien representa una de las voces más libres y personales de la nueva cocina italiana; Santiago Muñoz el chef al frente de Maizajo (Ciudad de México), un proyecto que parte del respeto al maíz-raíz y de la reinterpretación de la cocina mexicana popular; y el chef Mano Thevar, al frente de Thevar** (Singapur), es una de las figuras más potentes de la nueva cocina india contemporánea.

Todos estos chefs representan una cocina que ya no solo cocina sino que escucha al territorio, al productor, al planeta y, sobre todo, al cliente, que reclama autenticidad, libertad y experiencias con identidad.

Madrid Fusión Alimentos de España también albergará la cuarta edición de Madrid Fusión Pastry, el gran foro de Pastelería, Panadería, Chocolate y Café. Un foro que contará con la presencia de grandes figuras de la cocina dulce como Albert Adrià, Jordi Roca, Alexis García, Diego Pagán, Fran Segura, Fátima Gismero, Noelia Tomosighe, Mireia Riba, José Roldán (mejor panadero del mundo 2025 por la Unión Internacional de Panaderos), Paco Torreblanca, Pablo y Jacobo Moreno, Ricardo Vélez, Jordi Butrón y Aaraon Melero o los chocolateros Oriol Balaguer y Raúl Bernal.

También acogerá la quinta edición de The Wine Edition - Wines from Spain, el congreso del vino que este año tendrá importantes novedades que se conocerán en las próximas semanas. Así como la tercera edición de Dreams #SPAINFOODTECHNATION, el escenario en el que se habla del futuro de la alimentación y en el que la ciencia, la salud, la tecnología o los mundos agrifood y agrotech comparten experiencias en su relación con la gastronomía.

Además, esta edición acoge la celebración del II Campeonato Nacional de Steak Tartar en Sala con el patrocinio de La Finca Jiménez Barbero donde cada concursante deberá demostrar su pericia en la preparación en directo, aportando su toque personal.