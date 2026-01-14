Galicia presenta en Fitur más de 50 destinos con un modelo turístico sostenible y de calidad

miércoles 14 de enero de 2026 , 08:30h

Galicia llega un año más a una de las mayores citas internacionales del sector turístico, Fitur 2026, con una ambiciosa y extensa programación en su stand del pabellón 9 de Ifema, que incluye más de 50 presentaciones a lo largo de tres jornadas dirigidas fundamentalmente al sector turístico. La agenda refleja el compromiso de la Xunta de Galicia con un modelo turístico sostenible, responsable y diversificado, en el que se pone en valor la identidad propia de los territorios, la colaboración institucional y la variedad de la oferta.

En concreto, la comunidad gallega presentará una serie de propuestas que van desde la promoción del turismo deportivo, cultural, termal, gastronómico y de los distintos Caminos de Santiago. Así, la programación del stand de Galicia abarca propuestas vinculadas al patrimonio, a la naturaleza, al turismo activo y a la oferta gastronómica de la comunidad. Destacan iniciativas como la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad, los itinerarios enogastronómicos o proyectos singulares centrados en aspectos como la recuperación de la gastronomía tradicional. Y también el Camiño do Litoral, una de las apuestas del Gobierno autonómico por la puesta en valor del turismo náutico y marinero que recorre toda la franja costera de la comunidad a lo largo de sus más de 1.300 kilómetros.

Los geodestinos gallegos tienen un papel protagonista, con presentaciones específicas de Ferrolterra, A Mariña Lucense, Costa da Morte, O Salnés, Barbanza-Arousa, Deza-Tabeirós, Condado Paradanta, Terra Chá, Celanova-Terras do Xurés, Mariñas Coruñesas o Ribeiro-Carballiño, entre otros. Todos ellos comparten una apuesta común por la sostenibilidad, la accesibilidad y la creación de experiencias auténticas.

Los distintos itinerarios jacobeos vuelven a ser uno de los ejes centrales de la presencia gallega en Fitur, más aún teniendo en cuenta la próxima cita del Xacobeo 2027. A lo largo de la feria se presentarán acciones vinculadas al Camiño Portugués da Costa, el Camiño de Inverno, el Camiño Fisterra-Muxía o el Camiño Francés, así como iniciativas de cooperación que refuerzan su valor como atractivo turístico internacional.

La agenda se completa con propuestas vinculadas al turismo náutico, deportivo y termal, como Galicia Spa Pilgrimage, junto con grandes citas del calendario ferial como Termatalia, Xantar o Turexpo.

Con esta programación, Galicia reafirma en Fitur su posición como un destino competitivo, sostenible y con identidad propia, en el que la cooperación entre administraciones, sector y territorio resulta clave para seguir avanzando en la desestacionalización y diversificación de un turismo de calidad capaz de generar rentabilidad durante todo el año.