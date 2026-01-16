Meliá se viste de Lacoste para redefinir la uniformidad hotelera

viernes 16 de enero de 2026 , 08:30h

ME by Meliá, la marca más vanguardista y ecléctica de Meliá Hotels International, y Lacoste, icono internacional del sport chic, se unen en una colaboración que representa mucho más que un ejercicio estético: una declaración de intenciones que refuerza la visión compartida de ambas marcas por la creatividad, la autenticidad y la sofisticación contemporánea.

La une se materializa en diferentes iniciativas, entre las que destaca una selección curada de piezas únicas para cada hotel, pensada para el equipo de ME y alineada con el estilo y la esencia de cada destino. Además, incluye acciones especiales que acercan el universo de la Lacoste a los huéspedes.

Ejemplo de ello son las experiencias celebradas en ME London, donde la icónica Ultimate Suite ME+ se tematizó con detalles de Lacoste y los clientes recibieron una invitación exclusiva a su boutique londinense; o en ME Ibiza, con un take over en su icónica la piscina – un evento especial que transformó el espacio–, así con polos helados con la más que reconocible silueta del famoso cocodrilo.

ME by Meliá con sello Lacoste

En el corazón de este proyecto se encuentran una selección curada de piezas: la renovación completa del vestuario del equipo ME by Meliá. Lacoste imprime en ellos su inconfundible ADN fashion sport, logrando piezas que equilibran funcionalidad, dinamismo y elegancia atemporal. El resultado representa la esencia de ME: modernidad, frescura y espíritu cosmopolita. Esto también ha sido aplaudido por el equipo de ME by Meliá, que valora la practicidad, actualidad y comodidad de la colección. Así, los valores de la marca se transmiten también desde la pieza clave que hace posible la calidad y excelencia del servicio en cada hotel, el talento humano.

Para dar vida a esta filosofía, la colección cobra forma a través de una campaña de foto y vídeo protagonizada por los propios miembros del equipo de ME Marbella y ME Lisbon, quienes transmiten de primera mano la esencia vanguardista, fresca y contemporánea de la marca.

Una visión compartida

ME by Meliá y Lacoste se unen bajo una visión colectiva centrada en lifestyle, creatividad y modernidad. Ambas marcas atraen a un público sofisticado y moderno, que busca experiencias auténticas y con estilo. Mientras ME by Meliá busca momentos sensoriales y experiencias de diseño en sus hoteles, Lacoste aporta su icónica declaración de moda deportiva, creando un diálogo elegante y audaz.

Más allá de lo tangible, esta alianza refleja la visión de Meliá Hotels International de asociarse con referentes del mundo creativo para enriquecer la hospitalidad de lujo, poniendo al empleado en el centro como principal embajador de la marca. Colaboraciones como esta permiten generar un diálogo entre diseño, arte y arquitectura, consolidando a ME by Meliá como un referente internacional en la intersección entre cultura y hospitalidad.