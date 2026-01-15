Las propuestas más innovadoras para vivir el invierno en el Pirineo francés

Desde el regreso del legendario mono esquí hasta el yoga en cumbres de los Altos Pirineos, las estaciones del país vecino apuestan por la diversificación y la adrenalina.

El Pirineo francés se consolida este invierno como el epicentro de las disciplinas de nieve más singulares de Europa. Lejos de las pistas tradicionales, estaciones como Les Angles, Grand Tourmalet, Piau-Engaly, Luz-Ardiden y Gourette han diseñado una agenda que combina el rescate de tradiciones históricas, como el paret o el Telemark, con nuevas dosis de adrenalina y bienestar a gran altitud.

El resurgir del mono esquí: Citas de culto en Les Angles y La Mongie

Lo que para muchos fue una moda de los años 80, en el Pirineo francés es una cultura vibrante. El mono esquí vuelve a ser protagonista con dos eventos de referencia. La Monomitik y Monoski Party.

La Monomitik se celebrará en la estación de Les Angles (Pirineos Orientales) este fin de semana, 18 y 19 de enero. El evento recibirá a más de un centenar de aficionados en un encuentro que mezcla técnica y un ambiente festivo inigualable.

Por su parte, la Monoski Party tomará el relevo los días 21 y 22 de marzo. El sector de La Mongie, en Grand Tourmalet (Altos Pirineos) demostrará que la elegancia de deslizarse con los pies juntos sigue ganando adeptos.

Telemark: Elegancia histórica en Gourette

Considerada la técnica de esquí más antigua del mundo, el Telemark —caracterizado por llevar el talón libre— vivirá su máximo esplendor en el Encuentro Internacional de Telemark que se celebrará en la estación de nieve de Gourette (Pirineos Atlánticos), los días 31 de enero y 1 de febrero. El evento será una oportunidad única tanto para expertos como para curiosos, con talleres que van desde el Rando Telemark hasta el estilo libre, celebrando la estética del giro perfecto.

Paret en Piau-Engaly: De transporte escolar a fenómeno de ocio

Esta temporada, la estación de Piau-Engaly (Altos Pirineos) recupera el paret. Se trata de un trineo de madera tradicional con un solo patín que los niños de la Saboya utilizaban el siglo pasado para ir a la escuela.

La experiencia tiene lugar tres el cierre de pistas, cuando los usuarios descienden 3 kilómetros bajo la luz del atardecer. Es una actividad técnica pero accesible, a partir de 10 años, supervisada por la Escuela de Esquí Francesa (ESF). La actividad está disponible los miércoles de febrero por un precio de 20 €.

Fatscoot: Descenso salvaje al amanecer

Para quienes buscan ser los primeros en tocar la nieve virgen, el Fatscoot es la respuesta. Este patinete de montaña con neumáticos sobredimensionados (XXL) permite bajar las pendientes de Piau-Engaly antes de la apertura oficial de la estación. La combinación de la luz suave del amanecer y la estabilidad del patinete ofrece una de las experiencias de mayor carga sensorial de la cordillera.

Yoga en la cumbre: Bienestar en Luz-Ardiden

La búsqueda de equilibrio encuentra su lugar en Luz-Ardiden (Altos Pirineos). A diferencia del entorno de un gimnasio, las sesiones dirigidas por la instructora Aude aprovechan la altitud para potenciar la oxigenación y la liberación de endorfinas. Las clases se realizan al aire libre entre las 10:30 h y las 11:30 horas de la mañana, con grupos reducidos de máximo 15 personas para garantizar la conexión con el entorno natural.