Cuatro exposiciones imprescindibles en Alemania en 2026

viernes 16 de enero de 2026 , 09:30h

La costa de Monet. El descubrimiento de Étretat

Museo Städel, Fráncfort del Meno – 19.03.–05.07.2026

El Museo Städel de Frankfurt dedica una exposición al mito de Étretat y muestra cómo esa pequeña localidad costera se convirtió en fuente de inspiración de la modernidad. Cerca de 170 obras —entre ellas 24 pinturas de Claude Monet— ilustran la importancia que ha tenido ese paisaje de acantilados normando para los impresionistas y sus sucesores. La exposición conecta obras maestras con cuestiones de actualidad que giran en torno a la naturaleza, el cambio y la percepción.

Edvard Munch & Maria Lassnig: el fluir de la pintura = el fluir de la vida

Kunsthalle Hamburgo – 27.03.–30.08.2026

El Kunsthalle de Hamburgo reúne por vez primera obras de Edvard Munch y de Maria Lassnig y muestra sorprendentes paralelismos entre ambas personalidades artísticas. Esta amplia muestra, con cerca de 180 obras, abre nuevas perspectivas sobre la emoción, la percepción corporal y el gusto por la experimentación pictórica. Un diálogo intensivo entre dos enfoques pioneros de la modernidad.

Cassirer y la irrupción del impresionismo

Alte Nationalgalerie, Berlín – 22.05.–27.09.2026

La Alte Nationalgalerie - ubicada en la Isla de los Museos - reconoce la labor de Paul Cassirer, uno de los marchantes de arte más influyentes de la modernidad. Esta exposición muestra más de 100 obras del impresionismo francés y alemán y también de los albores de la vanguardia e ilustra de forma patente la decisiva contribución de Cassirer a la difusión de estas corrientes artísticas en Alemania. Un capítulo central de la historia del arte europeo presentado con una nueva narrativa.

Barcelona moderna. De Gaudí a Picasso

Kunsthalle Múnich – 23.10.2026 – 21.02.2027 |

Museo Barberini Potsdam – 20.03.2027 – 20.06.2027

Esta exposición ilustra por vez primera en Alemania el florecimiento creativo que experimentó Barcelona en torno a 1900 y muestra el modernismo catalán, un movimiento entre la tradición y la vanguardia. Cerca de 140 obras - desde Gaudí y el Picasso joven hasta personalidades artísticas poco conocidas hasta ahora entre nosotros - revelan toda la diversidad estilística de esa época. Una panorámica impresionante de una de las escenas artísticas más dinámicas de Europa.