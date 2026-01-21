ZENITH deslumbra en la LVMH Watch Week 2026 con su icónica colección DEFY

miércoles 21 de enero de 2026 , 08:15h

ZENITH presentó sus últimas novedades de relojería durante la LVMH Watch Week 2026 en Milán, destacando la colección DEFY, pilar de la marca y ejemplo de su exploración continua en la relojería contemporánea.

Entre las novedades, sobresale el DEFY Revival A3643, reinterpretación de un modelo histórico de 1969 con caja octogonal de 37 mm, bisel facetado y el emblemático brazalete “escalera”. Su esfera plateada, con índices de dos niveles y segundero con detalle en naranja, mantiene la esencia del original, mientras que el movimiento automático Elite 670, visible a través del fondo de zafiro, ofrece 50 horas de reserva de marcha.

La colección se enriquece con el DEFY Skyline 36 mm, que combina espíritu arquitectónico y estilo contemporáneo. Disponible en versión minimalista o con bisel engastado en diamantes, su caja de acero facetada y la icónica estrella grabada reflejan la silueta urbana moderna. Con calibre Elite 670 y sistema de correas intercambiables, ofrece versatilidad y elegancia.

Para los amantes del cronógrafo, ZENITH presenta el DEFY Skyline Chronograph en cerámica negra, ligero y resistente, con esfera degradada, contadores concéntricos y calibre El Primero 3600 que mide las décimas de segundo con alta precisión. Su diseño urbano y sistema de cambio rápido de correa combinan funcionalidad y estilo.

La innovación continúa con el DEFY Skyline Skeleton, que revela el calibre El Primero 3620 SK en un juego de luces y sombras doradas, evocando el dinamismo urbano. Caja de cerámica negra, bisel dodecagonal y correa intercambiable unen versatilidad y diseño escultórico.

Cierra la colección el DEFY Skyline Tourbillon Skeleton, primer tourbillon esqueletizado de la serie, con calibre El Primero 3630 SK en azul luminoso, caja de oro rosa y limitación a 50 piezas. Este reloj combina complejidad mecánica, arquitectura y elegancia, con tourbillon de un minuto a 5 Hz y sistema de correas intercambiables.

Cada modelo de la colección DEFY refleja el equilibrio perfecto entre innovación técnica, diseño contemporáneo y elegancia atemporal, consolidando a ZENITH como referente de la relojería moderna y urbana.

