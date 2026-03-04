Huawei lleva al MWC 2026 su nueva visión de vida inteligente

HUAWEI ha presentado en Mobile World Congress (MWC 2026) su visión del estilo de vida digital del futuro bajo el lema “Now Is Yours”. La compañía ha mostrado un amplio portfolio de productos entre los que se encuentran smartphones, PC, tablets, smartwatch y auriculares además de sus últimos avances en pantallas plegables, fitness y salud, imagen móvil, productividad y creatividad, con el objetivo de ofrecer experiencias conectadas y fluidas entre dispositivos para usuarios de todo el mundo.

En el espacio “Your Intelligent World”, HUAWEI ha puesto el foco en su ecosistema inteligente y en cómo sus tablets impulsan una productividad de nivel PC. Con HarmonyOS, los dispositivos permiten ejecutar de forma fluida software de oficina completo como WPS y, junto con la eficiencia de HUAWEI Notes, facilitan la creatividad profesional y la colaboración en cualquier lugar. En integración hardware-software, la PaperMatte Display ofrece una visualización nítida y confortable para la vista, además de una experiencia de escritura y dibujo con sensación similar al papel.

Durante el evento, HUAWEI también ha presentado HUAWEI MatePad Mini, una tablet compacta flagship de 8,8 pulgadas que combina portabilidad con tecnología inteligente avanzada.

Asimismo, se ha destacado el potencial de IA de los smartphones flagship HUAWEI Mate 80 series, orientado a mejorar la experiencia del usuario mediante funciones adaptadas de forma inteligente. En paralelo, vídeos técnicos han mostrado la ingeniería de los plegables como HUAWEI Mate X7, con detalles de su bisagra y tecnología de pantalla, marcando un nuevo listón en el sector.

La zona “Energize Your Life” ha ofrecido experiencias inmersivas para demostrar cómo la tecnología de HUAWEI potencia el fitness y la salud. Los asistentes han podido probar wearables en escenarios simulados del mundo real, con demostraciones de funciones específicas como:

HUAWEI WATCH GT Runner 2, con Intelligent Marathon Mode para guiar el entrenamiento previo, el ritmo durante la carrera y el análisis posterior que acompaña a los corredores desde la preparación previa, pasando por la gestión del ritmo durante la carrera, hasta el análisis posterior.

HUAWEI WATCH GT 6 Series, con métricas avanzadas para ciclismo y un pedaleo más eficiente, y HUAWEI WATCH 5 y HUAWEI WATCH D2, orientados a una gestión integral de la salud —desde una monitorización cómoda hasta recordatorios proactivos—, ambos con marcado CE.

HUAWEI WATCH Ultimate 2, un smartwatch elegante pensado para deportes extremos, con capacidad de inmersión de hasta 150 metros y fabricado en metal líquido con base de zirconio, disponible además en una versión con detalles en oro de 18 quilates.

En “Explore Yourself”, los visitantes han podido desarrollar su creatividad con HUAWEI GoPaint, la app propia de HUAWEI que, gracias a su interfaz intuitiva y una completa biblioteca de recursos, acerca la creación artística de nivel profesional a todo tipo de usuarios. En el terreno del vídeo móvil, la compañía ha mostrado su tecnología de imagen XMAGE, subrayando avances en la grabación del HUAWEI Mate 80 Pro: alto rango dinámico, reproducción de color precisa y capacidades líderes en telemacro y cámara lenta, para capturar momentos cotidianos con resultados de calidad profesional.

Con “Now Is Yours”, HUAWEI refuerza una filosofía joven y ambiciosa que abre un nuevo capítulo en el smart living. De cara a 2026, la compañía seguirá apostando por la innovación para ofrecer productos punteros y experiencias conectadas en todos los escenarios, ayudando a las personas a explorar y capturar sus propios momentos extraordinarios.