ZENITH presenta el DEFY Skyline Chronograph en cerámica negra

viernes 30 de enero de 2026 , 08:45h

ZENITH amplía la colección DEFY Skyline Chronograph con una nueva versión íntegramente realizada en cerámica negra, un material que refuerza el carácter contemporáneo y urbano del modelo. Tras su debut en cerámica azul con motivo del 160.º aniversario de la Manufactura en 2025, el cronógrafo adopta ahora una estética más sobria y contundente, marcada por el contraste de volúmenes y acabados.

Ligera, resistente a los arañazos y suave al tacto, la cerámica negra —coloreada en masa y no revestida— aporta profundidad visual y realza la arquitectura facetada de la caja y el brazalete. El acabado meticuloso del material subraya los contornos geométricos del reloj y refuerza su identidad moderna.

La esfera presenta un degradado que va de un tono más claro en el centro a uno más oscuro en el perímetro, evocando juegos de luz y sombra propios del paisaje urbano. El diseño se completa con el característico motivo de estrella de cuatro puntas grabado, sello de la línea DEFY Skyline, y con tres contadores del cronógrafo decorados con patrones concéntricos. Las agujas facetadas y los índices aplicados, tratados con material luminiscente, garantizan una lectura óptima en cualquier condición.

En su interior, el DEFY Skyline Chronograph incorpora el calibre El Primero 3600, una evolución del emblemático movimiento cronógrafo de alta frecuencia de ZENITH. Capaz de medir las décimas de segundo con gran precisión, el segundero del cronógrafo completa una vuelta cada 10 segundos, seis veces más rápido que en un cronógrafo convencional. El movimiento funciona a 5 Hz y ofrece una reserva de marcha de 60 horas. Su arquitectura puede contemplarse a través del fondo de caja de zafiro, que deja ver la rueda de pilares azul y el rotor en forma de estrella.

El modelo mantiene además el sistema de cambio rápido de correa integrado en la caja, que permite alternar sin herramientas entre el brazalete de cerámica de dos eslabones y una correa de caucho negro con cierre desplegable.

El DEFY Skyline Chronograph en cerámica negra está disponible en las boutiques ZENITH, en la tienda online de la marca y a través de distribuidores autorizados en todo el mundo.