El estado mexicano San Luis Potosí fortalece su posicionamiento internacional en FITUR 2026

jueves 22 de enero de 2026 , 08:45h

El estado San Luis Potosí participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 dentro del stand de México (3B02), como parte de su estrategia de promoción internacional para consolidarse como un destino cultural, natural y sostenible, con una propuesta turística auténtica y de alto valor dirigida al mercado español y europeo.

Durante FITUR, la delegación potosina presenta ante agencias de viajes, tour operadores, mayoristas y medios especializados una oferta integral que articula patrimonio cultural, naturaleza, tradiciones vivas y turismo comunitario, alineada con las tendencias globales de turismo responsable, experiencial e inclusivo.

San Luis Potosí se posiciona internacionalmente como el Destino Surrealista de México, una identidad única construida a partir de la convergencia entre arte, naturaleza y cultura ancestral. Esta narrativa se expresa en enclaves de reconocimiento internacional como el Jardín Escultórico Surrealista de Edward James, en Xilitla, así como en una amplia riqueza de manifestaciones culturales vivas que fortalecen la identidad del estado y su atractivo turístico.

Turismo comunitario y tradiciones vivas: el corazón de la experiencia potosina

Uno de los pilares de la estrategia turística de San Luis Potosí es el impulso al turismo comunitario, como herramienta de desarrollo local, preservación cultural y generación de bienestar para las comunidades originarias. A través de este modelo, el visitante tiene la oportunidad de vivir experiencias auténticas, gestionadas directamente por las comunidades, respetando su entorno, su identidad y su forma de vida.

Entre estas expresiones destaca la ceremonia de los Voladores de Tamaletom, una de las tradiciones ancestrales más emblemáticas de la Huasteca Potosina, reconocida por su profundo simbolismo espiritual y su valor como patrimonio cultural vivo. Esta manifestación representa la conexión entre el hombre, la naturaleza y el universo, y se integra como una experiencia cultural de alto valor para el turismo internacional.

Asimismo, se promueve la riqueza artesanal del estado, representada por artesanas y artesanos de las cuatro regiones, cuyos oficios tradicionales —textiles, bordados, alfarería, fibras naturales, madera y arte popular— preservan técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación, y que hoy forman parte fundamental de la identidad turística de San Luis Potosí.

Otra de las expresiones culturales más significativas es el Xantolo, celebración del Día de Muertos en la Huasteca Potosina, considerada una de las festividades más auténticas y profundas de México. El Xantolo combina rituales ancestrales, música, danza, gastronomía y cosmovisión indígena, ofreciendo al visitante una experiencia cultural inmersiva que honra la memoria, la comunidad y la continuidad de la vida.

Riviera Huasteca: desarrollo turístico con identidad comunitaria

En FITUR 2026 se presenta también la Riviera Huasteca, proyecto estratégico de desarrollo turístico que transformará el corredor Ciudad Valles–Tamazunchale en un eje experiencial basado en la participación comunitaria. La iniciativa contempla paradores turísticos que integran gastronomía local, artesanía, servicios turísticos y actividades culturales operadas por las propias comunidades.

Con una inversión superior a los 16 millones de dólares, este proyecto fortalece la economía local, fomenta el empleo comunitario y consolida un modelo de turismo sostenible que prioriza la identidad cultural, el respeto al entorno y la inclusión social.

La secretaria de Turismo del estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, señaló que: “San Luis Potosí apuesta por un turismo que pone en el centro a las comunidades, sus tradiciones y su patrimonio vivo, generando experiencias auténticas que responden a la demanda del mercado internacional por destinos con identidad, sostenibilidad y sentido social.”

Con su participación en FITUR 2026, San Luis Potosí reafirma su compromiso con un modelo turístico que protege sus tradiciones, fortalece a sus comunidades y posiciona al estado como un destino cultural y natural de referencia para el mercado europeo.