La llegada de peregrinos a Tierra Santa aumentó en Navidad

La Navidad sigue siendo una de las épocas más significativas para los cristianos y, poco a poco, la peregrinación a Tierra Santa comienza a recuperarse. En estas fechas, una docena de peregrinos han viajado a los Santos Lugares, aprovechando el tiempo navideño no solo para profundizar en su fe, sino también para hacer entrega de un donativo a las Misioneras Combonianas, dedicadas a proyectos de educación infantil.

El líder del grupo destaca especialmente el clima de seguridad vivido durante toda la peregrinación. “La seguridad y la tranquilidad han sido absolutas. Nos sentimos completamente seguros en todo momento, tanto de día como de noche. El entorno está muy cuidado para peregrinos y turistas”, explica. Frente a la percepción que a menudo llega desde España, marcada por informaciones que “amplifican la realidad como una lupa”, subraya que “se puede peregrinar a los Santos Lugares con total seguridad y sin riesgo alguno”.

Durante su estancia en Jerusalén, el grupo recorrió intensamente los principales enclaves de la ruta del peregrino: la Ciudad Vieja con sus cuatro barrios, el Monte de los Olivos o el Monte Sion. “El bullicio de la ciudad estaba presente, aunque se notaba la ausencia de peregrinos”, señala. Una circunstancia que, desde el punto de vista práctico, facilitó las visitas, al evitar colas y aglomeraciones, pero que supone un serio problema para la población local. “Como dicen allí: Jerusalén sin peregrinos es como una madre sin hijos”.

La peregrinación incluyó también una jornada en Galilea, con paradas en Nazaret —donde visitaron la Basílica de la Anunciación, su museo y la casa de la Familia de Jesús— y en el lago de Galilea. Cafarnaún, la ciudad de Jesús, la sinagoga, la casa de Pedro y el Primado de Pedro formaron parte del itinerario, que incluso permitió a los peregrinos acercarse hasta la orilla del lago. “Visitar los Santos Lugares es siempre volver a la Encarnación, al hecho histórico de que el Hijo de Dios habitó entre nosotros. Hacerlo, además, como gesto de solidaridad con quienes más lo necesitan, tiene un significado profundo que recordaremos siempre”, afirma el responsable del grupo, que ya piensa en una futura peregrinación.

Algunos de los integrantes han querido compartir su experiencia personal. “Ha sido un viaje que me ha atravesado el alma; cada paso por Jerusalén lo he sentido como caminar dentro de la historia y de la fe, como algo profundamente mío”, relata O.V.E. Por su parte, M.L.R. destaca la necesidad de recuperar la normalidad: “Es un país seguro, pero con una enorme necesidad de que vuelvan las peregrinaciones; se nota en las calles, en las tiendas, en la gente y en el ambiente: nos están esperando”.

La presencia de peregrinos españoles se ha mantenido en las últimas semanas. Otro grupo viajó a Tierra Santa del 8 al 15 de enero, con un momento especialmente significativo el día 14, cuando se celebró la Misa de Inauguración y Acción de Gracias de la Capilla Española de la Inmaculada Concepción en Belén. “Es un doble sueño hecho realidad: el regreso de los peregrinos y la inauguración de esta capilla, sufragada íntegramente por donantes españoles”, explica fray Luis Quintana, director del Centro de Tierra Santa y animador espiritual del grupo.

Asimismo, entre el 26 de diciembre y el 2 de enero, un grupo procedente de una parroquia de Madrid realizó su peregrinación por los Santos Lugares. La responsable del viaje resume así la experiencia: “Todo está bien y tranquilo. Es un momento precioso para venir a peregrinar y contemplar esta maravilla que nos está esperando. La acogida es extraordinaria, especialmente por parte de los franciscanos. Hay que venir para levantar las peregrinaciones y vivir aquí una auténtica experiencia de Dios, que es de lo que se trata”.