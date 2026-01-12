Baja California traerá a FITUR su gastronomía con raíz territorial

lunes 12 de enero de 2026 , 08:15h

Baja California no es una moda gastronómica ni una revelación reciente. Es el resultado de un proceso largo, colectivo y profundamente ligado al territorio. En el extremo noroeste de México, entre el mar, el desierto y la frontera, se ha consolidado una de las escenas culinarias más dinámicas y reconocidas del país, hoy con una proyección internacional cada vez más sólida.

La cocina bajacaliforniana se define por su relación directa con el origen: productos del mar, agricultura local, temporalidad, vino y una mirada contemporánea que dialoga con la tradición sin replicarla. Más que un estilo único, es una suma de voces que han sabido construir identidad desde la colaboración, el respeto por el entorno y una clara conciencia del lugar que habitan.

Este proceso ha llevado a Baja California a posicionarse como un referente de la alta cocina en México y América, con un reconocimiento sostenido por parte de la Guía Michelin, uno de los referentes gastronómicos más influyentes a nivel global.

Baja California en FITUR Madrid 2026

En el marco de FITUR 2026, Baja California llega a Madrid para compartir esta historia desde la experiencia. El jueves 22 de enero, el restaurante del chef Paco Roncero, en el emblemático Casino de Madrid, será sede de una cena exclusiva que presentará la esencia culinaria del estado a través de un menú creado especialmente para la ocasión.

La velada reunirá a un colectivo de chefs cuya trayectoria ha sido determinante en la consolidación de la cocina bajacaliforniana como una de las más influyentes de México. Cada uno representa una mirada distinta del territorio, pero todos comparten una misma raíz: el respeto por el producto local, la temporalidad y una cocina contemporánea profundamente conectada con su entorno.

Entre ellos se encuentran Benito Molina y Solange Muris, al frente de Manzanilla en Ensenada, considerados referentes fundamentales del movimiento gastronómico de Baja California y reconocidos internacionalmente por su enfoque en producto, sostenibilidad y sentido de lugar. Sheyla Alvarado, chef de Lunario en el Valle de Guadalupe, ha destacado por una propuesta sensible y precisa, anclada en ingredientes del entorno y reconocida por la Guía Michelin. Desde Tijuana, Miguel Ángel Guerrero, fundador de La Esperanza, es una figura clave en la proyección de la cocina regional, con una trayectoria que ha contribuido a posicionar a Baja California en el panorama gastronómico nacional e internacional. A ellos se suma Adria Marina Montaño, al frente de Georgina, cuya visión emprendedora y contemporánea establece un puente entre tradición y nuevas narrativas culinarias dentro del estado.

La experiencia será acompañada por vinos premium de Baja California, particularmente del Valle de Guadalupe, reforzando el vínculo entre gastronomía, paisaje y cultura que define a la región como uno de los destinos enogastronómicos más relevantes del continente.

Una escena reconocida por la Guía Michelin

La presencia de Baja California en la Guía Michelin México, desde su primera edición en 2024, ha confirmado un proceso que se venía gestando desde hace años. En la edición 2025, el estado concentra nueve Estrellas Michelin y más de 35 restaurantes incluidos en la guía, además de reconocimientos como la Estrella Verde por sostenibilidad y la distinción Bib Gourmand por calidad y relación precio–experiencia.

De manera destacada, el Valle de Guadalupe se ha consolidado como la región con el mayor número de Estrellas Michelin per cápita de toda América, un hecho que subraya la concentración de talento, producto y visión gastronómica en un territorio relativamente pequeño, pero de enorme influencia a nivel internacional.

Este reconocimiento no responde a casos aislados ni a una figura individual, sino a una escena construida de forma colectiva, donde chefs, productores, agricultores y vitivinicultores han trabajado de manera conjunta para elevar el estándar culinario de la región sin perder autenticidad.

Más allá de la cocina

Hoy, la influencia de la Guía Michelin trasciende lo estrictamente culinario y se ha convertido en un criterio de confianza para viajeros de todo el mundo. En ese contexto, Baja California se presenta como un destino que ofrece mucho más que excelencia en la mesa: paisajes únicos, una cultura vitivinícola de clase mundial y una narrativa gastronómica profundamente conectada con su historia, su geografía y su comunidad.

La participación de Baja California en FITUR Madrid 2026 es una invitación a descubrir un territorio donde la cocina no es un atractivo aislado, sino una expresión viva de identidad, colaboración y visión de futuro.