MSC Cruceros operará todo el año desde La Romana a partir de noviembre de 2026

viernes 23 de enero de 2026 , 10:00h

MSC Cruceros ha anunciado en FITUR que, a partir de noviembre de 2026, operará durante todo el año desde La Romana, en la República Dominicana.

En presencia del ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, la naviera ha anunciado su compromiso de operar durante todo el año desde un nuevo puerto base en La Romana, en el sur del país, a largo plazo. Se trata de la primera vez que MSC Cruceros ofrecerá itinerarios anuales en el sur del Caribe.

MSC Opera ofrecerá un itinerario totalmente nuevo, con salidas semanales, y los pasajeros podrán elegir entre reservar un crucero de siete noches o ampliar su crucero a un crucero “mariposa” consecutivo de 14 noches.

Entre los principales atractivos del itinerario destaca la escala en Isla Catalina, frente a las costas de la República Dominicana, donde los pasajeros podrán disfrutar de una experiencia exclusiva en una reserva natural. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas invitan al descanso, mientras que los más aventureros podrán practicar snorkel en los arrecifes de coral y descubrir la riqueza de sus ecosistemas.

Gracias a su red de aeropuertos internacionales, la República Dominicana ofrece excelentes conexiones aéreas desde todo el mundo. Se estima que el programa de MSC Opera atraerá cada año a 120.000 visitantes internacionales a La Romana, lo que supondrá cerca de 240.000 movimientos aéreos de llegada y salida, impulsando la actividad de hoteles, restaurantes, bares y comercios de la zona.

El CEO de MSC Cruceros, Gianni Onorato, ha comentado – “MSC Cruceros comenzó a hacer escala en la República Dominicana en 2014 y, más de diez años después, es un orgullo poder presentar nuestra nueva oferta de puerto base en La Romana. Con operaciones durante todo el año, ampliamos la temporada tradicional, generando un impacto económico positivo en la comunidad local y atrayendo a 120.000 visitantes internacionales adicionales a La Romana cada año. MSC Cruceros reafirma así su compromiso con la República Dominicana a través de este nuevo programa a largo plazo”.

Fly&Cruise – MSC Cruceros ofrecerá una amplia gama de paquetes Fly&Cruise a la República Dominicana, que incluyen tanto el crucero como el vuelo. Desde España, los pasajeros podrán volar con salida desde Madrid. Estos paquetes permiten reservar todo el viaje a través de MSC Cruceros y cuentan con el respaldo de un centro de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para atender cualquier consulta relacionada con el viaje.

Algunos de los aspectos más destacados del nuevo itinerario de MSC Opera incluyen:

La Romana, República Dominicana: La Romana ofrece a los visitantes la combinación perfecta de relajación, rica cultura y belleza natural, con playas vírgenes, tiendas de artesanía local, deliciosos mariscos y fácil acceso a lugares de renombre, como la encantadora Cueva de las Maravillas y el pueblo de Altos de Chavón, inspirado en el Mediterráneo del siglo XVI.

Isla Catalina, República Dominicana: la Isla Catalina es el paraíso tropical ideal para unas vacaciones inolvidables, tanto para relajarse como para vivir aventuras. La isla es conocida por sus aguas cristalinas, sus vibrantes arrecifes de coral y sus playas de arena blanca, perfectas para practicar snorkel o tomar el sol. También puede reservar una excursión en barco a la isla Saona, situada en el Parque Nacional Cotubanamá conocida por sus manglares y arrecifes de coral.

Fort-de-France, Martinica: Martinica deleita a visitantes de todo el mundo con sus famosas maravillas naturales, su encanto histórico y sus hermosas bahías y playas. En la vibrante capital, Fort-de-France, los pasajeros pueden explorar la colorida arquitectura, los animados mercados y las tiendas locales, o aventurarse más lejos para descubrir las famosas destilerías de ron de la isla, la exuberante selva tropical y sus playas únicas.

Virgen Gorda, Islas Vírgenes Británicas: Virgen Gorda es uno de los destinos más pintorescos y tranquilos de las Islas Vírgenes Británicas, que ofrece una escapada caribeña inolvidable. Los visitantes pueden explorar sus mundialmente famosos Baños, relajarse en playas vírgenes o disfrutar de rutas de senderismo panorámicas, como el Parque Nacional Gorda Peak, para contemplar las impresionantes vistas de la isla.

Saint John, Antigua y Barbuda: Saint John es la capital de Antigua y Barbuda, famosa por sus casas vibrantes y coloridas, sus cautivadores monumentos históricos, como la fortaleza de Fort James, y por ser la puerta de entrada a algunas de las playas más hermosas del Caribe, perfectas para relajarse bajo el sol o disfrutar de actividades acuáticas.