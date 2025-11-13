MSC Cruceros amplía su flota World Class con dos nuevos barcos

MSC Cruceros y Chantiers de l'Atlantique han anunciado una importante ampliación de su larga relación con el pedido de dos barcos de la clase World Class adicionales, los números 7 y 8, cuya entrega está prevista para 2030 y 2031.

El anuncio se ha realizado en un doble acto de celebración para conmemorar dos hitos marítimos importantes para otros dos barcos de la clase World Class que se encuentran actualmente en construcción en los astilleros Chantiers de l'Atlantique en Saint Nazaire, Francia: la ceremonia de flotación de MSC World Asia y la ceremonia de la moneda de MSC World Atlantic.

Con un valor de 3.500 millones de euros, los pedidos anunciados hoy elevan la inversión total de MSC Cruceros en los cuatro barcos encargados en Francia este año a casi 7.000 millones de euros. Junto con los otros barcos de clase World Class que ya se encuentran en construcción, esto eleva la inversión directa total de la compañía comprometida actualmente en Francia a 10.500 millones de euros. Este importante plan industrial refleja la confianza del armador en el futuro del turismo de cruceros y su compromiso continuo con la excelencia en la construcción naval en Francia y en toda Europa.

Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, afirmó: “Hoy es un día de orgullo para MSC Cruceros y Chantiers de l'Atlantique, ya que celebramos varios hitos importantes para nuestro futuro: la ceremonia de flotación de MSC World Asia, la ceremonia de la moneda de MSC World Atlantic y el pedido de dos nuevos barcos. La clase World Class es un símbolo de nuestra visión de establecer nuevos estándares para el futuro de los cruceros. Se trata de algunos de los barcos más eficientes energéticamente del mundo y mantenemos nuestro compromiso con el GNL, lo que nos garantiza estar preparados para los combustibles renovables del futuro. Esperamos continuar con nuestra innovadora y exitosa colaboración con Chantiers de L'Atlantique, nuestro socio desde hace más de 20 años”.

Laurent Castaing, director general de Chantiers de l'Atlantique, añadió: “Estamos profundamente agradecidos a MSC Cruceros por su renovada confianza. Lo que nuestro astillero está logrando hoy en día es realmente excepcional: ¡cuatro nuevos barcos encargados en 2025! La clase World Class, que ahora cuenta con un total de ocho buques, es una prueba de la experiencia de nuestros equipos y de la visión de MSC Cruceros. Es un ejemplo de nuestro compromiso compartido por mejorar la experiencia de los pasajeros y avanzar en el rendimiento medioambiental”.

La construcción de los barcos World Class 7 y 8 comenzará en 2029 y se sumará al legado de barcos entregados por Chantiers de L'Atlantique como parte de su larga colaboración con MSC Cruceros.

La clase World Class de MSC Cruceros redefine el arte de los cruceros, ofreciendo una experiencia extraordinaria a los pasajeros gracias a un diseño visionario y una imaginación sin límites. Cada barco es un destino en sí mismo, donde la innovación se une a la elegancia y cada detalle está pensado para mejorar cada momento a bordo.

Con distintos distritos diseñados para adaptarse a cada estado de ánimo y momento, los pasajeros pueden descubrir, conectar y relajarse de formas que les resultan únicas y personales. Cada nueva incorporación a la flota World Class aporta algo audaz y original. Este espíritu de constante evolución se refleja en MSC World Asia, MSC World Atlantic y los barcos extraordinarios que están por llegar, cada uno de los cuales supone un nuevo capítulo en el viaje para ofrecer las experiencias más memorables en el mar.

La clase World Class de MSC Cruceros está compuesta por MSC World Europa (2022) y MSC World America (2025), MSC World Asia (2026) y MSC World Atlantic (2027), a los que seguirán los barcos World Class 5, 6, 7 y 8, aún sin nombre, hasta 2031. Los dos nuevos pedidos estarán sujetos a la obtención de financiación, según la práctica habitual del sector.

Ceremonia de flotación de MSC World Asia - la ceremonia de flotación de hoy supone un hito importante en el proceso de construcción naval, ya que es la primera vez que un nuevo barco toca el agua y pasa a la siguiente fase de construcción. MSC World Asia se entregará en noviembre de 2026, listo para navegar por el Mediterráneo, y a partir de diciembre ofrecerá cruceros de siete noches a los destinos más populares del Mediterráneo occidental: con embarque en Barcelona hará escala en Marsella (Francia), Génova, Civitavecchia para Roma, Mesina (Italia) y La Valeta (Malta).

Ceremonia de la moneda de MSC World Atlantic - hoy también se ha celebrado la tradicional ceremonia de la moneda de MSC World Atlantic, en la que las madrinas del barco, tanto de la compañía naviera como del astillero, han colocado monedas conmemorativas en el interior del casco como símbolo de bendición durante su construcción y para atraer la buena suerte al buque. MSC World Atlantic entrará en servicio en 2027 y navegará en el mar Caribe desde Puerto Cañaveral, Estados Unidos, durante el invierno de 2027-28.

La madrina de MSC Cruceros fue Lynn Torrent, presidenta de MSC Cruceros Norteamérica, que supervisa todas las funciones comerciales y operativas de la región. Como ejecutiva con amplia experiencia en el sector de los cruceros, desempeña un papel fundamental en el avance del crecimiento estratégico de MSC Cruceros en el mercado norteamericano.

Por parte de Chantiers de L'Atlantique, la madrina fue Agnès Sahores, directora de mejora inteligente de astilleros, que lleva 25 años trabajando en Chantiers de l'Atlantique. Supervisa la implementación del plan de mejora de la empresa, que se centra en el rendimiento industrial, la innovación, la eficiencia medioambiental y el éxito colectivo.