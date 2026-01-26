Hermanamiento entre Coímbra y Castelldefels en el marco de FITUR 2026

lunes 26 de enero de 2026 , 09:00h

Los actos de hermanamiento entre la región portuguesa de Coímbra y la ciudad catalana de Castelldefels en FITUR 2026, culminados con la cena institucional en el Museo Chicote de Madrid y el evento “Castelldefels meets Coimbra”, subrayan el potencial de las alianzas turísticas estratégicas en un contexto global altamente competitivo. Estas iniciativas no solo consolidan la presencia de ambas delegaciones en una feria de alcance internacional, sino que también abren puertas a proyectos colaborativos de largo plazo en turismo gastronómico, cultural y experiencial, proyectando sus marcas territoriales hacia nuevos mercados y audiencias globales.

Tal como señaló el alcalde de la localidad barcelonesa en el previo de esa cena en el conocido local madrileño: “Hoy es un día muy importante porque es un encuentro atlántico-mediterráneo, un encuentro de dos territorios que tienen mucho en común y que quieren colaborar y trabajar juntos, que queremos buscar sinergias para poder mejorar el día a día de los ciudadanos tanto de la región de Coímbra como de la ciudad de Castelldefels. Por eso es un día importantísimo porque es el día en el que vamos a empezar a trabajar y a colaborar juntos en diferentes ámbitos, como la gastronomía, las infraestructuras, de los gobiernos locales, de la empresa, porque son muchas las cosas que compartimos…”

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA, Madrid, las ciudades de Castelldefels (España) y la Región Metropolitana de Coímbra (Portugal) han protagonizado una serie de actos institucionales de hermanamiento y colaboración que refuerzan sus lazos en torno al turismo, la gastronomía, la cultura y el desarrollo económico sostenible. Esta colaboración cobra especial importancia en una edición de FITUR marcada por la internacionalización y la apuesta por experiencias gastronómicas y culturales innovadoras.

Contexto y objetivos del hermanamiento

La presencia conjunta de Castelldefels y Coímbra en FITUR 2026 responde a un interés estratégico por fortalecer vínculos turísticos y culturales entre ambos territorios. Tanto la ciudad catalana, con una clara proyección internacional, como la región portuguesa, con un fuerte enfoque en su identidad y patrimonio, han buscado en esta feria un espacio de cooperación que potencie el enoturismo, la gastronomía y la promoción conjunta de destinos mediterráneos e ibéricos complementarios.

El hermanamiento, bautizado en parte con el lema “Castelldefels meets Coimbra”, pone de relieve la importancia de la colaboración transfronteriza en sectores como el turismo sostenible, el intercambio cultural, las experiencias gastronómicas diferenciadas y las oportunidades comerciales que derivan de la sinergia entre destinos con vocación de innovación y calidad.

Actos celebrados en FITUR 2026

1. Cena institucional en el Museo Chicote (22 de enero)

Una de las citas más destacadas dentro de la agenda fue la cena conjunta organizada por las delegaciones de Castelldefels y de la Región de Coímbra, celebrada en el emblemático Museo Chicote de Madrid. Este encuentro gastronómico reunió a representantes institucionales, medios de comunicación y profesionales del sector turístico para acompañar la presencia de ambos territorios en la feria y reforzar la imagen internacional de la colaboración entre las dos delegaciones.

La velada en el Museo Chicote —referente histórico de la vida social y cultural madrileña— ofreció un marco elegante y simbólico para presentar públicamente la alianza turística, intercambiar visiones y experiencias, así como promover futuros proyectos conjuntos en materia de gastronomía, turismo experiencial y cooperación promocional internacional.

2. “Castelldefels meets Coimbra” y acto de hermanamiento oficial (23 de enero)

Al día siguiente, el viernes 23, se celebró el acto formal de hermanamiento bajo el nombre “Castelldefels meets Coimbra”. Este encuentro se realizó en el entorno profesional de la feria y contó con la participación de autoridades de ambos territorios, empresarios del sector y medios. El evento incluyó un aperitivo con productos típicos de ambas regiones —quesos, vinos y otros productos gastronómicos— que puso de manifiesto la complementariedad de las ofertas turísticas y culinarias, así como la voluntad de desarrollar estrategias conjuntas de promoción y difusión internacional.

Proyección y significado del hermanamiento

El hermanamiento entre Castelldefels y Coímbra en el contexto de FITUR 2026 representa un ejemplo de cooperación turística transnacional basado en fortalezas complementarias:

Gastronomía y enoturismo: Ambos territorios han puesto en valor sus productos y experiencias culinarias, desde el arroz y la cocina mediterránea de Castelldefels hasta la tradición gastronómica del centro de Portugal.

Promoción internacional: El acto conjunto en Madrid ofrece posicionamiento y visibilidad en una de las ferias turísticas más importantes de Europa, fortaleciendo las redes y relaciones con operadores, medios y profesionales del sector.

Cultura e identidad: Más allá de lo estrictamente comercial, la colaboración busca intercambiar valores culturales, impulsar la movilidad entre destinos y generar un marco de relaciones duraderas que beneficie a residentes y visitantes por igual.