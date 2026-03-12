Valencia dispara sus viajes un 53% por las Fallas

jueves 12 de marzo de 2026 , 08:15h

Las Fallas de Valencia ya están aquí, y, como es habitual por estas fechas, muchos españoles ya están preparando sus viajes y haciendo las maletas para no perderse una de las festividades más aclamadas de nuestro país. En este contexto, los datos recopilados por Trainline, plataforma líder en reservas de tren y autobús en Europa, reflejan un aumento en los viajes en tren hacia la capital del Turia. De cara a este próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo el número de pasajeros que viajarán a Valencia ha crecido un 53% en comparación con el fin de semana anterior. Para facilitar este desplazamiento, Trainline permite a los usuarios comparar y reservar billetes de todos los operadores que operan en la ruta hacia Valencia.

Este gran aumento de visitantes está liderado principalmente por los viajeros que llegan desde Barcelona, los cuales son un 103% más que los registrados el fin de semana pasado. Por otro lado, desde Madrid se observa también una importante movilización de viajeros, con un incremento del 49%. Finalmente, cabe destacar el movimiento interno dentro de la propia Comunidad Valenciana ya que un 32% más de viajeros procedentes de Alicante.

La guía para el fin de semana

Para los viajeros que vayan a disfrutar de este gran ambiente fallero, Trainline ha recopilado los planes imprescindibles para este fin de semana en Valencia:

El ambiente mágico de la Plantà: El fin de semana del 13 al 15 es el momento en que los artistas falleros trabajan a contrarreloj en las calles para levantar los monumentos. Es la ocasión perfecta para pasear por la ciudad y ver cómo las inmensas figuras (los ninots) van encajando en sus estructuras antes de la Plantà oficial.

Vibrar con la Mascletà: Cada día a las 14:00h en la Plaza del Ayuntamiento, no te puedes perder la Mascletà, un espectáculo pirotécnico único muy popular durante estas fechas, que no dejará indiferente a nadie.

Cultura en las calles: Para disfrutar todavía más del ambiente regional, el viernes 13 de marzo, la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana organiza una muestra de bailes y canciones populares en la Plaza del Ayuntamiento.

Ruta gastronómica: No hay visita a las Fallas que se precie sin hacer una parada en los numerosos puestos gastronómicos callejeros. No dudes en reponer fuerzas tras caminar con unos tradicionales buñuelos de calabaza mojados en chocolate caliente.

Para los momentos en que el tiempo no acompañe, estos son algunos planes para escapar de la lluvia, pero seguir disfrutando de las Fallas y de Valencia: