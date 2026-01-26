Iconic, la villa más exclusiva del hotel Kamezí con espacio para 8 huéspedes y servicios de lujo

lunes 26 de enero de 2026 , 09:15h

En la costa sur de Lanzarote, con vistas privilegiadas al Atlántico y rodeada del paisaje volcánico que define la isla, destaca la villa Iconic, la villa más exclusiva de Kamezí Boutique Villas. Un refugio de lujo sostenible que combina arquitectura integrada en el entorno, privacidad absoluta en una master suite de 600 m2 diseñados para el máximo confort.

Situada en primera línea de mar, dispone de un amplio jardín privado con piscina climatizada, jacuzzi y zona de barbacoa y ducha balinesa. Iconic ofrece alojamiento para hasta 8 huéspedes, distribuidos en cuatro dormitorios en suite.

Uno de los dormitorios es una exclusiva suite en el ático, con privilegiadas vistas al mar desde su terraza, baño integrado y vestidor, mientras que otro de los dormitorios de la planta baja cuenta con una ducha balinesa semiexterior. Además, cuenta con un espacio polivalente que se puede configurar a demanda con modos de espacio infantil, gimnasio o zona de masaje.

La experiencia incluye un vehículo de alta gama para el traslado por la isla y acceso diario al spa y gimnasio, así como la posibilidad de un compra gourmet para recibir directamente en la villa. Cada mañana los huéspedes recibirán un desayuno continental y pan recién hecho del obrador propio del hotel. A su vez, Kamezí personaliza la estancia a través de servicios exclusivos como la posibilidad de contratar un chef privado bajo demanda, para disfrutar de una cocina personalizada sin renunciar a la intimidad.

Como valor añadido, Iconic Villa recibe a sus huéspedes con un exclusivo pack de bienvenida que incluye botella de vino D.O. Rioja, champagne francés, aceite Kamezí, pan artesano, agua, cápsulas de café, té, azúcares e hielo. Además, se proporcionan albornoces, zapatillas, toallas de baño y piscina, amenities VIP y una atención personalizada que puede incluir late check-out sujeto a disponibilidad.

Para completar la experiencia, Kamezí ofrece una propuesta gastronómica de primer nivel: el único restaurante con Estrella Michelin de toda la isla, liderado por el chef Rubén Cuesta. Su menú degustación de 160 euros destaca por productos de proximidad, como pescados de la costa y verduras de fincas ecológicas cercanas, sello distintivo de la alta cocina local.

La villa Iconic se consolida como un verdadero santuario de lujo en Lanzarote, donde la privacidad absoluta, la arquitectura integrada en el paisaje volcánico y un servicio que cuida cada detalle crean una experiencia vacacional inigualable.