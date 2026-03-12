La Gourettoise celebra su 25º edición

Gourette, Pirineos Atlánticos – El esquí de montaña recupera su cita más legendaria en el Pirineo francés. Los próximos 14 y 15 de marzo de 2026, la estación de Gourette se vestirá de gala para celebrar la 25ª edición de La Gourettoise, una prueba que no solo destaca por su exigencia técnica, sino por ser un pilar fundamental de la Copa de los Pirineos.

Tras un cuarto de siglo de historia, el evento se consolida como el desafío definitivo bajo la imponente mirada del Pic de Ger. Para esta edición especial de 2026, la organización ha diseñado trazados que combinan la espectacularidad de los paisajes alpinos con la seguridad y el ambiente festivo que caracteriza a la estación.

Las claves de la edición 2026

Recorrido Élite (Individual): El trazado estrella con 25 km de distancia, diseñado para poner a prueba la resistencia de los mejores esquiadores e montaña.

Formato Equipos y Popular: Una modalidad de 7,5 km ideal para equipos de 3 personas y corredores individuales que buscan iniciarse en la competición.

Cantera y Futuro: Carrera infantil de 6,5 km, reafirmando el compromiso del club con el deporte base.

Puntuación: La prueba será clave para la clasificación general de la Coupe des Pyrénées (FFME).

Inscripciones y logística

Las inscripciones se abrirán próximamente a través de la plataforma oficial Pyrénées Chrono. Dada la relevancia del 25.º aniversario, se espera una alta participación, por lo que se recomienda a los corredores y acompañantes gestionar sus reservas de alojamiento en la zona de Eaux-Bonnes con antelación.