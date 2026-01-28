Experiencias de alto impacto paisajístico y emocional en Interlaken, el corazón de los Alpes Suizos

miércoles 28 de enero de 2026 , 10:00h

De cara a 2026, Interlaken reafirma su posición como uno de los destinos alpinos más completos y versátiles de Europa. Situada entre lagos de color turquesa y rodeada de un imponente paisaje montañoso, se consolida como la base ideal para explorar la región del Jungfrau, combinando naturaleza, aventura, gastronomía y bienestar en un solo viaje.

El concepto del destino se articula en torno a una idea clara: ofrecer experiencias de alto impacto paisajístico y emocional, respaldadas por una logística fluida y sostenible. En este contexto, el papel de Jungfrau Railways es fundamental, no como destino en sí mismo, sino como la infraestructura que permite acceder fácilmente desde Interlaken a la alta montaña y regresar en el mismo día, integrando el transporte como parte esencial de la experiencia global.

Interlaken, una base estratégica para explorar la región

Interlaken funciona como un centro natural para los viajeros que desean descubrir los Alpes suizos sin cambiar constantemente de alojamiento. Desde allí, los visitantes pueden acceder con facilidad a montañas, glaciares, pueblos tradicionales y lagos, disfrutando al mismo tiempo de una base cómoda y bien conectada, con una amplia oferta hotelera y gastronómica.

En 2026, Interlaken refuerza su identidad como destino en sí mismo. Más allá de ser un punto de partida para excursiones, la ciudad propone experiencias urbanas de ritmo pausado, paseos a lo largo del río Aare, propuestas culinarias locales y momentos de relax con vistas abiertas a la naturaleza que la rodea.

Jungfrau Railways: la infraestructura que conecta el destino

El principal valor añadido de Jungfrau Railways reside en su red de trenes y teleféricos, que conecta Interlaken con los puntos clave de la región de forma eficiente, panorámica y sostenible. Gracias a esta infraestructura, los viajeros pueden acceder a entornos alpinos de alta montaña sin necesidad de coche, reduciendo el impacto medioambiental y transformando el trayecto en una parte esencial del viaje.

En este marco, el Berner Oberland Railway (BOB) desempeña un papel estratégico en el futuro de la conectividad regional. En los próximos años, está previsto que la línea evolucione hacia un modelo de alta frecuencia, con trenes cada 15 minutos entre Interlaken y los valles de Grindelwald y Lauterbrunnen, mejorando aún más la accesibilidad, facilitando la movilidad y reforzando el posicionamiento de Interlaken como una base inteligente y bien conectada para explorar los Alpes suizos.

Jungfraujoch – Top of Europe: el icono imprescindible

Una de las experiencias más emblemáticas accesibles desde Interlaken es la excursión a Jungfraujoch – Top of Europe, situada a 3.454 metros sobre el nivel del mar. Este viaje revela un paisaje de alta montaña definido por nieves perpetuas, vistas al glaciar Aletsch y amplios panoramas sobre los Alpes.

Más allá del paisaje, Jungfraujoch representa la convergencia entre ingeniería, naturaleza y turismo responsable. Para el viajero de 2026, la experiencia se percibe como una inmersión total en un entorno extremo, hecho accesible de forma cómoda gracias a la infraestructura ferroviaria desde Interlaken.

Aventura alpina en Grindelwald-First

Para los viajeros que buscan una conexión más activa con la montaña, Grindelwald-First se posiciona como una de las principales áreas de aventura alpina de la región. Fácilmente accesible desde Interlaken, permite dedicar jornadas completas a experiencias al aire libre que combinan paisajes espectaculares con actividades de adrenalina controlada.

Puentes colgantes, experiencias de deslizamiento y rutas panorámicas de montaña convierten a Grindelwald-First en un destino clave para el turismo de aventura suave, atractivo tanto para viajeros activos como para creadores de contenido. Además, un proyecto de desarrollo a largo plazo del teleférico Firstbahn, actualmente en curso, tiene como objetivo modernizar el acceso a la montaña y elevar aún más la experiencia del visitante en los próximos años.

La gastronomía suiza como experiencia cultural

Interlaken complementa su atractivo natural con experiencias gastronómicas que invitan a descubrir Suiza a través de sus sabores. Talleres artesanales de chocolate permiten conocer el proceso del cacao mientras los visitantes participan activamente en la creación de uno de los productos más icónicos del país.

A esto se suman experiencias innovadoras en torno a la raclette y cenas centradas en la reinterpretación de la cocina alpina, donde los ingredientes locales y de temporada ocupan un lugar protagonista. En 2026, la gastronomía se consolida como un pilar narrativo del destino, alineado con las tendencias del turismo experiencial y cultural.

Paisajes a ritmo lento: e-bike y naturaleza

Más allá de la montaña y la aventura, Interlaken ofrece una forma más pausada de descubrir su entorno. Las rutas en bicicleta eléctrica conducen a los viajeros a lo largo de lagos, ríos y pueblos tradicionales, conectándolos con una Suiza más íntima y tranquila.

Estas experiencias refuerzan el posicionamiento del destino como un lugar donde los días intensos se equilibran con momentos de calma, un valor cada vez más apreciado por el viajero contemporáneo.