El camping acelera en España y ya es el tercer país con más reservas

viernes 30 de enero de 2026 , 09:30h

El sector del camping sigue ganando terreno en España y se consolida como una de las opciones preferidas por los viajeros con un aumento del 14% en las reservas durante 2025, según datos de Pitchup.com. La plataforma líder de reservas de alojamientos al aire libre superó los 500 millones de euros en volumen total de negocio movido a través de la plataforma. Además registró 33.316 reservas en el mercado español, situando a España como el tercer país con mayor demanda de la plataforma. Dicho crecimiento se ve reforzado por el reconocimiento en la lista de las 50 mayores agencias de viajes online del mundo por tráfico orgánico, donde Pitchup.com ocupa el sexto puesto en Europa y el 36 a nivel internacional. A partir de estos datos, la plataforma analiza el balance de 2025 en España y avanza las principales tendencias que marcarán el camping en 2026.

El camping español conquista a adultos y turistas internacionales

El perfil del viajero que elige los paisajes españoles muestra una clara tendencia hacia un público adulto, donde los viajeros de entre 45 y 64 años concentran el 60,7% de las reservas.

En cuanto a la composición de los grupos, las parejas representan la mayoría, con un 63,5% de las reservas, seguidas de las familias (25%) y los grupos de amigos (6,2%). Además, España mantiene su atractivo para el público internacional, con el 71% de las reservas registradas correspondientes a viajeros extranjeros.

De alojamientos tradicionales a experiencias personalizadas

Los campistas siguen prefiriendo alojarse en estancias tradicionales como las autocaravanas, concentrando el 23% de las reservas o tiendas de campaña (16%).

Los alojamientos menos tradicionales se consolidan como una opción creciente para quienes buscan experiencias originales y personalizadas, con un incremento del 31% en la categoría “cabañas/chalets/bungalows” respecto el año anterior.

Los meses de verano siguen liderando la demanda

El verano se mantiene como la temporada de mayor demanda en los campings españoles, concentrando aproximadamente el 54% de las reservas en 2025. También se registran picos en otros periodos del año, como abril, con un 7% de las reservas, y diciembre, con un 4%.

En cuanto a la duración de las estancias, predominan los viajes cortos de tres días, mostrando una ligera reducción del 4% de la duración respecto a 2024.