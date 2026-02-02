El Festival de Mérida entre los 20 eventos culturales más importantes de España

lunes 02 de febrero de 2026 , 08:15h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida recupera el puesto número 20 de los eventos culturales más destacados de España según el último informe del Observatorio de La Cultura, tras otras instituciones como El Museo Reina Sofía, El Prado, el Festival de Cine de San Sebastián o el Museo Thyssen - Bornemisza y se consolida como el segundo festival de teatro más importante a nivel nacional.

Además, el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea vuelve a reconocer al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como uno de los acontecimientos culturales mejor valorados de Extremadura, representando a la región únicamente por detrás del Museo Helga de Alvear. Tras el Festival de Teatro Internacional de Teatro Clásico de Mérida se sitúan otros festivales e instituciones de relevancia para la comunidad como el Festival de Cáceres, el WOMAD, el Museo Vostell y el Museo de Arte Romano.

El director del Festival, Jesús Cimarro, manifiesta su gratitud hacia el público, instituciones, patrocinadores y colaboradores por contribuir al éxito y consolidación del Festival de Mérida. “Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Mérida con las artes escénicas y la cultura y es el resultado del esfuerzo colectivo de todas y cada una de las personas implicadas en el festival. Estamos emocionados y con ganas de seguir ofreciendo grandes experiencias teatrales que pronto podrán volver a disfrutarse de la mano de la 72ª edición”.