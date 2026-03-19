Presentada la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida

jueves 19 de marzo de 2026 , 08:15h

Mérida vuelve a alzarse como capital del teatro clásico: así será la 72ª edición de su festival internacional

La cuenta atrás para uno de los eventos culturales más emblemáticos del país ya ha comenzado.

La 72ª edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida fue presentada oficialmente en la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura por la consejera de cultura, turismo, jóvenes y deportes, Victoria Bazaga, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yánez y por el director del Festival, Jesús Cimarro.

La edición de 2026, que tendrá lugar entre el 3 de julio y el 30 de agosto, albergará más de 150 representaciones teatrales, tanto en el Teatro Romano de Mérida como en el Teatro María Luisa y en otros espacios de la ciudad incluidos en la programación de Agusto en Mérida y en las extensiones de Madrid, Medellín, Cáparra y Regina. También contará con 8 proyecciones de cine; más de 20 talleres y cursos; 6 exposiciones y 3 pasacalles, con más de una decena de conferencias y actividades diversas.

El Teatro Romano albergará un total de 9 producciones en la 72ª edición del Festival, todos estrenos absolutos, entre los que se incluyen 6 espectáculos de teatro de texto, un espectáculo de ballet, un musical, uno de danza y otro que aúna teatro y danza

Por su parte, el Teatro María Luisa albergará 7 espectáculos, uno de ellos procedente de Portugal. Respecto a las extensiones, este año contará con la de Madrid, que celebra su octava edición y que este año puede considerarse la más extensa desde que existe esta programación en la capital, además de las de Medellín, Regina y Cáparra, que vuelve este año acogiendo un total de 6 producciones tras su ausencia en la pasada edición a causa de las obras en la zona.

Programación variada en el Teatro Romano

El Teatro Romano acogerá un total de 9 espectáculos de diferentes géneros, entre ellos la danza, la comedia, la tragedia y el musical. Spartacus, del Düsseldorf Ballet Theater, será la encargada de inaugurar esta edición del festival en el Teatro Romano entre el 3 y el 5 de julio. Llegados desde Alemania, este ballet cuenta con la dirección artística de María Graciani, dramaturgia de Ana Graciani, dirección musical de Pascal Touzeau y con Miguel Ángel Muñoz como narrador.

La siguiente producción en llegar al Romano será, entre el 8 y el 12 de julio, la coproducción del Festival con los Teatros del Canal de Madrid Electra Jonda, dirigida por Manuel Canseco, con Carolina Lapausa, Juan Gea o María Garralón, entre otros, en el reparto.

Del 15 al 19 de julio llegará Timón de Atenas, con Pepe Viyuela encabezando un elenco coral en el que también podremos encontrar a Esther Acevedo, Tomás Pozzi, Samuel Viyuela o Pepa Zaragoza, entre otros.

En la semana posterior, la danza será la protagonista de la mano de Bacanal, con Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio al frente de la dirección y dramaturgia. Del 22 al 26 de julio, Carlos Hipólito, Juana Acosta, Toni Acosta o el propio Chevi representarán ese espectáculo que trasciende los límites del teatro convencional para convertirse en una experiencia ritual colectiva.

La siguiente producción en llegar al Romano será, entre el 29 de julio y el 2 de agosto, La comedia de la olla, dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada, entre otros, por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Juanjo Cucalón o Silvia Vacas.

Una nueva comedia nos acompañará entre el 5 y el 9 de agosto. Fernando Tejero se sitúa al frente del elenco de Cómicos de Roma, una obra adaptada y dirigida por José Pascual.

La programación de agosto continuará con Fedra en los infiernos. Del 12 al 18 de agosto, podremos disfrutar de las actuaciones de Lydia Bosch, Julio Peña, Alejandro Albarracín o Marta Calvó, entre otros, en esta obra adaptada y dirigida por José María del Castillo.

Entre el 13 y el 17 del mismo mes llegará El viaje de Edipo, dirigida por Emilio del Valle y con José Antonio Lucía, Marcial Álvarez, Jorge Muñoz o Sara Jiménez como parte de un amplio elenco.

La 72ª edición del festival se cerrará con Las 9 musas, un musical de producción extremeña cargado de humor, ironía y grandes números musicales protagonizado por un elenco de 9 mujeres entre las que destacan Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez o Clara Alvarado.

Siete espectáculos en el Teatro María Luisa

Un año más, el Festival de Mérida volverá al Teatro María Luisa, donde se podrán disfrutar de un total de 7 espectáculos, entre ellos uno llegado desde Portugal. Abrirá la programación Penélope, la odisea de mujeres diosas y monstruos, el 4 de julio, un espectáculo de danza a cargo de la productora Al Hilo Teatro, de Albacete. El 11 de julio será el turno de Medea, un espectáculo llegado desde Santander y producido por La machina Teatro.

El 19 de julio disfrutaremos de Prometeo, otro espectáculo de danza coproducido entre Les Arts, el Institut Valencià de Cultura, el Festival Dansa Valencia, el Auditorio de Tenerife, el Centro Danza Matadero y OtraDanza.

Desde Lisboa, Portugal, llega A Paz el 25 de julio, un espectáculo que combina la comedia y la música en idioma portugués. El 26 de julio continuaremos con Un tal César, una comedia protagonizada por Marcel Tomàs y Toni Escribano en una producción de Cascai Teatre, de Girona.

Otra Medea, esta vez a cargo de la Compañía Sa Boira / ONCE Illes Balears llegará el 1 de agosto y la programación del Teatro María Luisa se cerrará el 2 de agosto con Antígona, la estirpe Maldita, una tragedia escrita por Ricardo Iniesta en una producción llegada desde Sevilla de la mano de Atalaya-TNT.

Extensiones

Como en ediciones anteriores, el Festival continuará con su compromiso de llevar el teatro a otras ubicaciones, tanto dentro como fuera de Extremadura, a través de sus extensiones.

La primera en llegar será la de Madrid, que celebra ya su octava edición y que este año puede considerarse como la más extensa desde que existe esta programación en la capital. Así, el Teatro La Latina albergará un total de 4 obras: Los Hermanos llegará del 10 al 14 de junio con Eva Isanta, Cristina Medina o Santiago Molero, entre otros. Tomará el relevo Memorias de Adriano, con Lluís Homar al frente del reparto, del 17 al 21 de junio, seguido de Las Troyanas, con Isabel Ordaz o Mina el Hamanni, entre el 24 y el 28 de junio. Las representaciones en La Latina finalizarán con Cleopatra enamorada, el musical, protagonizado por Natalia Millán o Alex O`Dogherty, del 1 al 5 de julio.

Por su parte, el Teatro Bellas Artes acogerá dos títulos. El primero de ellos, entre el 1 y el 5 de julio, será Jasón y las furias, de Nando López con dirección de Antonio C. Guijosa. La programación de Mérida en Madrid finalizará con Alejandro y el eunuco persa, con dramaturgia y dirección de Pedro A. Pendo, que podrá disfrutarse entre el 8 y el 12 de julio.

La programación de Medellín incluirá el 24 de julio Jasón y las furias, mientras que el día 25 será el turno de Cleopatra enamorada, el musical. Finalmente, el 26 de julio será el turno de Alejandro y el eunuco persa.

Tampoco faltará el ya tradicional pasacalles que recorre las calles de la ciudad todos los veranos, con un pase de Quimera, de La Fam, el 24 de julio.

En Regina, el público podrá disfrutar de Medea, a cargo de la compañía Sa Boira / ONCE Illes Balears, en una versión de Ramón Irigoyen, el 31 de julio. El 1 de agosto llegará Jasón y las furias y la programación finalizará el 2 de agosto con Alejandro y el eunuco persa.

La sede de Cáparra vuelve a convertirse en escenario de varios espectáculos y se consolida como la más extensa hasta la fecha, acogiendo un total de 6 producciones. Cleopatra enamorada, el musical llega el 13 de agosto; Alejandro y el eunuco persa el 14 de agosto; Los Hermanos el 15 de agosto y Jasón y las furias el 16 de agosto.

El 17 de agosto será el turno de Rafael Álvarez “El Brujo” y su obra Iconos o la exploración del destino, para finalizar con La aparición, con Paca Velardiez o Fernando Ramos, entre otros, el 18 de agosto.

Actividad constante en los meses de julio y agosto

La 72ª edición del Festival llegará a Mérida acompañada de un completo programa de actividades paralelas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad e incluirán cursos, talleres, pasacalles, exposiciones y conferencias, entre otras muchas propuestas.