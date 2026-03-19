La Fonda Bistró recupera el espíritu del bistró clásico en pleno Madrid

En un momento en el que la gastronomía parece debatirse entre la inmediatez y el espectáculo, La Fonda Bistró apuesta por un gesto casi revolucionario: bajar el ritmo. Tras cinco años de trayectoria como La Fonda Lironda, el restaurante inicia una nueva etapa en la que redefine su identidad para centrarse en lo esencial: el producto, la cocina reconocible y el placer de la conversación alrededor de la mesa.

Ubicado en la calle Génova, en pleno barrio de Chamberí, La Fonda Bistró se integra en una de las zonas más dinámicas y elegantes de Madrid. En este enclave, donde conviven tradición y modernidad, el restaurante emerge como un refugio gastronómico que invita a desconectar del ritmo acelerado de la ciudad. Su localización, estratégica y bien conectada, lo convierte en un punto de encuentro tanto para comidas entre semana como para cenas que se alargan sin prisa, consolidándose como una dirección imprescindible dentro del panorama foodie madrileño.

Renacer de un cásico

Tras cinco años de trayectoria como La Fonda Lironda, el restaurante evoluciona hacia un concepto más maduro y depurado.

El cambio de nombre no es solo una cuestión estética. Supone una declaración de intenciones. Inspirado en los bistrós clásicos europeos —con una mirada clara hacia la tradición parisina—, el espacio abandona la animación y la música en directo para construir una atmósfera más serena, donde cada elemento está pensado para invitar a quedarse. Aquí no hay prisa: hay sobremesas largas, servicio atento y una carta que fluye con naturalidad de principio a fin.

La nueva propuesta gira en torno a dos ejes que articulan la experiencia: el Bistec Bar y el Martini Bar. Dos conceptos clásicos reinterpretados que dialogan entre sí y definen el carácter del restaurante.

El bistec como ritual

En el centro de esta nueva etapa se encuentra el Bistec Bar, concebido como el gran eje gastronómico del restaurante. Aquí, el bistec recupera su condición de protagonista absoluto a través de una propuesta que invita al comensal a participar en la construcción de su propio plato. Elegir el corte, la salsa y la guarnición forma parte de una liturgia que remite al bistró clásico, donde el producto se respeta y se presenta sin artificios.

Las carnes, preparadas a la parrilla para preservar su sabor y textura, llegan a la mesa en fuentes tradicionales, recién cortadas y listas para compartirse. La selección abarca desde solomillo de vaca o cerdo ibérico hasta chuleta de lomo bajo, sin olvidar opciones como el pollo de Las Landas, el salmón o la hamburguesa de vaca madurada. Todo ello acompañado de salsas clásicas —bearnesa, roquefort, strogonoff o pimienta— y guarniciones como patatas fritas o ensalada.

El bistec se convierte en protagonista absoluto. Lejos de fórmulas complejas, La Fonda Bistró recupera el ritual del bistró tradicional y lo lleva al presente a través de una experiencia personalizable. El comensal elige el corte, la salsa y la guarnición, construyendo su propio plato. La carne —siempre preparada a la parrilla para respetar su sabor y textura— llega a la mesa en fuentes clásicas, recién cortada y lista para compartirse.

La selección abarca desde solomillo de vaca o cerdo ibérico hasta chuleta de lomo bajo, sin olvidar opciones como el pollo de grano de Las Landas, el salmón o una hamburguesa de vaca madurada servida en pan brioche. A esta base se suman salsas que forman parte del imaginario clásico —bearnesa, strogonoff, roquefort, mostaza y finas hierbas o pimienta con champiñón— y guarniciones como patatas fritas o ensalada, completando una propuesta que reivindica el sabor sin artificios.

Fondue para compartir

Si hay un elemento que conecta pasado y presente es la fondue de quesos, que se mantiene como uno de los grandes iconos de la casa. Elaborada con Appenzeller, Raclette de leche cruda y Comté Vieille Réserve, se presenta como una experiencia pensada para compartir y alargar la conversación.

Acompañada de verduras, patatas baby, panes artesanos, encurtidos, butifarra del perol o dados de ternera confitada, la fondue refuerza la idea de mesa como espacio de encuentro, donde el tiempo deja de importar.

La fondue de quesos completa la propuesta como uno de los grandes imprescindibles de la casa, ideal para compartir en un entorno acogedor en Chamberí.

Sabores de siempre con una mirada actual

El recorrido culinario se completa con una carta que combina tradición y guiños contemporáneos. Entrantes como la tostada de steak tartar con patatas fritas o el mini croissant a la plancha con queso fresco y anchoa de Santoña conviven con clásicos como la sopa de cebolla gratinada.

A ellos se suman platos reconfortantes como croquetas de pot-au-feu, mejillones con patatas fritas, chipirones o una selección de pastas que incluye linguinis con almejas, macarrones gratinados con ragú de ternera o spaghettis con bogavante.

La sobremesa como destino

Más allá de la carta, el verdadero cambio reside en la experiencia global. La Fonda Bistró se concibe como un lugar donde el tiempo se dilata y el acto de comer recupera su dimensión social. El ambiente cálido, el ritmo pausado y la atención al detalle configuran un espacio en el que la gastronomía se vive sin urgencias.

Con esta nueva etapa, el restaurante no solo evoluciona, sino que se posiciona como un refugio contemporáneo para quienes buscan redescubrir el placer de lo sencillo bien hecho. Un regreso a la esencia del bistró que, lejos de mirar al pasado con nostalgia, lo reinterpreta con una mirada actual y sofisticada.

El arte del Martini

El Bistec Bar recupera el ritual del bistec clásico en pleno Madrid centro a través de una experiencia personalizable donde cada comensal puede elegir corte, salsa y guarnición. Frente a él, el Martini Bar reivindica el cóctel atemporal por excelencia con una carta especializada en martinis clásicos y versiones de autor. Secos, intensos, equilibrados.

La coctelería, por su parte, adquiere un papel central en la nueva narrativa del restaurante. Diseñada por Carlos Moreno, head bartender de GLH Singular Restaurants, la carta rinde homenaje a los grandes clásicos, con el Dry Martini como eje indiscutible. Servido desde un carro de Martinis que recorre la sala, el cóctel se convierte en un ritual en sí mismo, donde cada gesto —desde la elección de la ginebra hasta el punto exacto de frío— forma parte de la experiencia.

Junto a él conviven otras referencias imprescindibles como el Negroni, Manhattan, Margarita, Cosmopolitan o Moscow Mule, así como una cuidada selección de cócteles sin alcohol. Una propuesta líquida que no solo acompaña, sino que dialoga con la cocina y contribuye a construir una experiencia coherente.