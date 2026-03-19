La mítica prueba Pyrénéa Triathlon celebra su 40 aniversario en la estación de Gourette

La Pyrénéa Triathlon celebra este 29 de marzo una edición histórica. Este evento pionero que tiene lugar en la estación de Gourette, en el Pirineo francés, se consolidada como una de las pruebas de resistencia más longevas y singulares de Europa, siendo el testimonio vivo de la evolución del deporte de montaña desde 1986. Asimismo, la estación de Pirineos Atlánticos será a partir de mañana, miércoles, y hasta el sábado 21 de marzo, la sede del Campeonato de Francia de Esquí Adaptado.

El 40 aniversario de la Pyrénéa Triathlon

La meta se situará en Gourette, la estación decana del Pirineo francés, ubicada en un circo natural espectacular a los pies del mítico Col d'Aubisque. Con sus pendientes técnicas y un entorno de alta montaña imponente, Gourette es el escenario perfecto para coronar a los valientes que participan de forma individual o en relevos en esta efeméride tan especial. que nació para unir el asfalto con la nieve, transcurre íntegramente en la estación de Gourette, en el departamento de Pirineos Atlánticos. El desafío arrancará con una carrera a pie desde la ciudad de Pau hasta Rébénacq, continúa con un exigente tramo de ciclismo de carretera hasta la base de la estación y culmina con una ascensión en esquí de travesía.

Gourette, sede del Campeonato de Francia de Esquí Adaptado

Asimismo, antes de la gran cita del triatlón, mañana y hasta el 21 de marzo, la misma estación de Gourette (Pirineos Atlánticos) reafirma su compromiso con la accesibilidad al acoger el Campeonato de Francia de Esquí Adaptado. Durante tres días, más de 150 deportistas, apoyados por un centenar de voluntarios y clubes, competirán en disciplinas de eslalon, gigante y supergigante. La estación es reconocida por su excelente trabajo en el acompañamiento de personas con movilidad reducida, ofreciendo infraestructuras que permiten que el esquí de alta competición sea un derecho universal en un entorno de seguridad y excelencia técnica.

Aventura y tradición para los más pequeños en La Pierre Saint-Martin

El domingo 29 de marzo, el departamento de Pirineos Atlánticos ofrece otra alternativa en la estación de La Pierre Saint-Martin, famosa por su singular paisaje kárstico y sus bosques de pino negro. Bajo el nombre de "Jornada de niños tramperos", los menores de entre 6 y 12 años podrán sumergirse en la cultura pirenaica de 10:00 h a 16:00 h. La Pierre Saint-Martin es conocida por ser una de las estaciones más familiares y acogedoras del Bearn; allí, los pequeños exploradores aprenderán a construir iglús, practicarán tiro con rifle láser y disfrutarán de paseos en trineos tirados por perros, cerrando la tarde con cuentacuentos tradicionales durante la merienda.

Festi’Toy: El gran fin de fiesta en Luz-Ardiden

En el departamento de Altos Pirineos, la estación de Luz-Ardiden se vestirá de gala los días 28 y 29 de marzo para celebrar el Festi’Toy. Situada en un enclave privilegiado con vistas panorámicas a los macizos de Gavarnie y Cauterets, Luz-Ardiden destaca por su ambiente joven y sus pistas amplias y soleadas. El festival transformará la nieve en una pista de baile con conciertos en directo durante todo el día y un cierre nocturno de ensueño: un descenso de antorchas por las pistas y un espectáculo pirotécnico lanzado desde las propias máquinas pisanieves. La celebración se extenderá hasta el pueblo de Luz-Saint-Sauveur, donde un after con DJ pondrá el broche de oro a la temporada.