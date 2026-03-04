Geox lleva su nueva colección FW26 a la Milan Fashion Week

Geox presentó su colección Prêt-à-Porter y de calzado para la temporada Fall-Winter 2026 durante la Milan Fashion Week, consolidando su liderazgo en estilo, innovación y confort.

MUJER

La colección de calzado de Fall-Winter 2026 para mujer de Geox combina estilo, innovación y funcionalidad, ofreciendo una propuesta que refleja la identidad única de la marca. La línea incluye botines de caña alta y baja, con y sin cordones, zapatillas deportivas, mocasines y zapatos de tacón, siempre priorizando el rendimiento y la comodidad.

Entre las novedades destaca la tecnología Fast In, que permite calzarse sin usar las manos gracias a un soporte en el talón, ofreciendo confort y seguridad en versiones urbanas y deportivas. La línea Spherica Plus se distingue por su diseño alargado, inserciones de napa metalizada y paletas de colores sofisticadas, mientras que la colección se completa con la gama Waterproof, que garantiza máxima transpirabilidad e impermeabilidad.

Además, la línea Blue Touch mantiene su estética minimalista con inspiración retro y membrana transpirable en la suela, disponible en versiones de suela alta o baja y en botines. La novedad es Blue Touch Amphibiox, que combina ante y tejidos técnicos con cordones estilo trekking, ofreciendo impermeabilidad y máximo confort en tonos marrón, rosa y blanco crema.

El regreso de las Snake Original rinde homenaje a la herencia de la marca con su silueta estilizada y patrón de cuadrícula, mientras que la patente Amphibiox mantiene los pies secos y cómodos bajo lluvia intensa en botas, botines y zapatillas deportivas.

Por último, la colección de calzado para mujer se completa con la gama formal para la vuelta al trabajo, que incluye mocasines, derbies, bailarinas y botas de piel en acabados mate o brillante y tacones de altura media o robustos, en colores negro y burdeos, combinando estilo, elegancia y confort, fiel al espíritu de Geox.

La colección Prêt-à-Porter de Fall-Winter 2026 para mujer de Geox, Dynamic Elegance, combina belleza, suavidad y protección con estilo y comodidad contemporánea. Incluye abrigos tecnológicos, parkas, plumíferos, chaquetas acolchadas ligeras y prendas gruesas de textura suave, con una paleta que va de tonos pálidos como blanco, gris y pasteles a colores cálidos como burdeos, marrón y caramelo, con acabados mayormente mate y algunos brillantes en chaquetas informales.

Las prendas combinan tacto supersuave y acolchado envolvente con detalles como borrego sintético, forros de piel ecológica, tweed y cinturones o cordones en la cintura. La feminidad se une al alto rendimiento en abrigos como el Blue Touch Eskimo, con tejido impermeable y ribetes de piel sintética, mientras que los tonos neutros como gris, blanco, beige, crema, marfil y vainilla permiten combinaciones versátiles.

La colección combina elegancia atemporal y funcionalidad con abrigos de botonadura sencilla con cinturón y capucha acolchada, parkas de lana reciclada con detalles y bolsillos prácticos, y plumíferos con acabados chic en burdeos y marrón. Se completa con chaquetas ligeras acolchadas y la icónica Spherica, que protegen del viento y la lluvia.

HOMBRE

La colección de calzado masculino para la temporada Fall-Winter 2026 de Geox fusiona confort, tecnología y estilo contemporáneo, con modelos deportivos, urbanos y formales que reinventan los clásicos de la marca e introducen nuevas propuestas de alto rendimiento y confección premium, pensadas para el hombre moderno y activo.

En la colección de hombre, La tecnología Fast In también sigue siendo uno de los grandes protagonistas, permitiendo calzarse sin manos gracias a un soporte en el talón y ofreciendo practicidad, bienestar y estilo en versiones sporty-casual y metropolitanas. Destacan las sneakers Spherica Plus y modelos clave como Nebula, además de nuevas versiones Waterproof que garantizan transpirabilidad e impermeabilidad.

La línea Blue Touch, ya consolidada como referente, combina estética minimalista con detalles vintage y tecnología visible en la suela, mientras que Blue Touch Amphibiox añade impermeabilidad con un diseño atrevido y materiales técnicos. La patente Amphibiox garantiza protección frente al frío y la lluvia con doble membrana y acabados repelentes al agua, integrando funcionalidad y estilo al igual que en la colección femenina.

El regreso del Snake Original destaca la herencia de la marca con su silueta estilizada y patrón lateral de cuadrícula, en colores audaces y monocromáticos. La colección incluye botines, mocasines y zapatos con cordones en negro y marrón, donde minimalismo, elegancia y confort reflejan la esencia de Geox.

La colección Prêt-à-Porter, para la temporada Fall-Winter 2026, de Geox para hombre combina la elegancia del campo inglés con la modernidad urbana, uniendo estilo casual y deportivo con toques formales y contemporáneos.

Destacan las prendas de abrigo, desde chaquetas acolchadas y ligeras hasta plumíferos Spherica y parkas híbridas, elaboradas con tejidos naturales como lana, algodón y pana, combinados con materiales de alta tecnología que garantizan protección, transpirabilidad y comodidad. Los diseños incluyen soluciones innovadoras como chaquetas interiores desmontables y capuchas técnicas, mientras que la paleta de colores equilibra tonos neutros como marrón, negro y verde con acentos en burdeos y rojo, ofreciendo versatilidad, estilo y alto rendimiento para el hombre contemporáneo.