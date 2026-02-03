‘QVerse Island’, el primer destino digital de Qatar Airways en Fortnite

martes 03 de febrero de 2026 , 09:45h

Qatar Airways ha presentado su primer destino digital, ‘QVerse Island’, dentro de Fortnite, uno de los entornos digitales más populares del mundo. QVerse Island reimagina la capital de Qatar, Doha, ofreciendo a los viajeros una nueva forma inmersiva de explorar la ciudad mientras interactúan con la experiencia de marca de la aerolínea.

El juego comienza en el Aeropuerto Internacional Hamad, donde los jugadores pueden interactuar con Sama, la tripulante digital de cabina de Qatar Airways, y explorar diferentes espacios, entre ellos ‘The ORCHARD’. Una vez en la isla, los jugadores afrontan desafíos dinámicos basados en misiones, guiados por Sama, recorriendo los principales hitos de Doha y otras atracciones emblemáticas. La isla también incluye espacios ocultos donde los jugadores pueden descubrir golden tickets, que desbloquean la posibilidad de ganar recompensas de viaje y vuelos.

Sama es una figura digital clave dentro del ecosistema de Qatar Airways y desempeña un papel central como guía dentro de QVerse Island. Su presencia en Fortnite refuerza la coherencia de la identidad digital de la aerolínea, que incluye la experiencia web inmersiva QVerse, el storytelling de marca online, las activaciones experienciales y los entornos interactivos. A través de su papel como guía, Sama traslada la experiencia de marca de Qatar Airways a un nuevo espacio digital.

La intención de viaje se configura cada vez más a través de múltiples canales digitales, incluidas las plataformas sociales y los entornos de gaming inmersivo. A través de QVerse Island, Qatar Airways amplía su presencia en estos ecosistemas para conectar con los viajeros mucho antes de que comiencen a planificar su próximo viaje. Al introducir Doha en Fortnite, la aerolínea inaugura una nueva etapa en la que las aventuras virtuales se transforman en experiencias de viaje reales y recompensas tangibles.

El lanzamiento se alinea con la creciente inversión de Qatar Airways en experiencias digitales de nueva generación, incluida la implementación de la conectividad Starlink, la más rápida en flotas de fuselaje ancho. Actualmente, la aerolínea opera más de 120 aeronaves equipadas con Starlink, convirtiéndose en el primer operador del mundo y en el mayor en contar con una flota equipada con el Wi-Fi más rápido en vuelo.

Los pasajeros que viajan en aviones con Starlink pueden disfrutar de una conexión a Internet más rápida que en casa, con velocidades de hasta 500 Mbps, en un número creciente de rutas en seis continentes, incluidas la mayoría de las rutas hacia destinos de Qatar Airways en América y Australia*, así como en rutas destacadas de África, Asia, Europa y Oriente Medio.

En conjunto, QVerse Island, Sama y Starlink representan el compromiso de Qatar Airways con la creación de una experiencia de viaje conectada, digital e intuitiva, que comienza mucho antes del despegue.