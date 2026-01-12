Joana de Epalza, nueva directora Financiera de Iberia

lunes 12 de enero de 2026 , 08:00h

Joana de Epalza asume la Dirección Financiera de Iberia procedente de Vueling, donde ocupa el puesto de directora Financiera y de Transformación desde 2023. Su papel ha sido clave para que la compañía consolidara un margen de doble dígito, así como para impulsar la transformación de la aerolínea.

Además de su experiencia en la gestión de Vueling, De Epalza cuenta con más de dos décadas de responsabilidades en las áreas de finanzas y gestión en distintas multinacionales como Alpine, Algeco o Elliot Group compañías en las que ocupó el puesto de directora Financiera. A lo largo de su amplia trayectoria ha liderado procesos de reestructuración financiera, ha gestionado integraciones empresariales y ha supervisado proyectos multinacionales complejos.

Joana de Epalza es licenciada en Economía por la Universidad de Bordeaux Montesquieu.

Gabriel Perdiguero se incorporó a Iberia hace más de una década, en 2014, inicialmente en el área de Finanzas. A lo largo de los últimos 11 años, ha desempeñado diversas funciones ejecutivas en la compañía donde ha sido miembro del Comité de Dirección primero como director de Clientes y, actualmente, como director de Finanzas y Tecnología.

Perdiguero ha liderado los programas de transformación de Iberia, basados en múltiples iniciativas de data, tecnología e inteligencia artificial. En 2019 impulsó la creación del Centro de Excelencia de Datos e Inteligencia Artificial de Iberia, que integra las capacidades de datos en la toma de decisiones del negocio y en los procesos operativos.

Antes de incorporarse a Iberia, Gabriel Perdiguero desarrolló su carrera como consultor en el sector aéreo y trabajó durante diez años para grandes grupos de viajes y aviación.

Perdiguero es licenciado en Computación por la universidad de Portsmouth y cuenta con un Executive MBA por IDE-CESEM y un Programa de Desarrollo Directivo por el IE Business School, lo que le permite combinar una sólida base tecnológica con un profundo conocimiento de la gestión empresarial y financiera.

IAG apuesta por el talento interno para seguir impulsando su éxito

Estos cambios se producen después de que Nicholas Cadbury haya decidido salir del grupo. Su puesto en IAG será ocupado por José Antonio Barrionuevo, actual CFTO de British Airways y antes director Financiero y de Transformación de Iberia.

Los movimientos muestran, una vez más, la enorme valía del talento humano repartido en todas las compañías IAG, así como la apuesta del grupo por la movilidad interna.