Iberia incrementará un 25% sus vuelos a Brasil en el primer semestre de 2026

jueves 13 de noviembre de 2025 , 09:15h

Iberia continúa apostando por la conectividad en América Latina y, en concreto, en Brasil, el país que ha registrado el mayor incremento de la capacidad de toda la red de largo radio de la compañía en 2025. En este periodo se han ofertado más de 591.000 asientos, un incremento del 27% respecto a 2024, que está muy por encima del registrado por el resto de los competidores que operan esta ruta.

La expansión, además, continúa en 2026. Solo en el primer semestre, Iberia va a ofrecer 72.000 asientos más que en el mismo periodo de 2025, hasta llegar a los 365.000.

El anuncio de este incremento lo ha realizado el presidente de Iberia, Marco Sansavini, durante la inauguración oficial del Espacio Iberia, que mantendrá abierta sus puertas hasta el 30 de noviembre en uno de los lugares más exclusivos de Sao Paulo, la Rua Óscar Freire 777,

Recife y Fortaleza, las nuevas rutas

El 80% de la nueva capacidad que Iberia tendrá en el primer semestre de 2026 corresponde a las rutas que comenzarán a operar entre diciembre y enero, y que permiten duplicar el número de destinos de Iberia en Brasil.

El primer vuelo a Recife saldrá de Madrid el próximo 13 de diciembre y la ruta mantendrá una frecuencia de tres vuelos semanales, mientras la de Fortaleza echará a andar el 19 de enero con, también, tres frecuencias a la semana. Se espera que ambas transporten hasta 56.000 viajeros en los seis primeros meses de 2026.

Además, estas rutas mantendrán su operación de forma continua, convirtiéndose en servicios anuales y no estacionales, lo que refuerza el compromiso de Iberia con el mercado brasileño y la conectividad entre ambos países.

En total, el número de asientos disponibles en el país en su conjunto se incrementará en 72.000. Por rutas, Sao Paulo contará con 221.000 plazas, las mismas que en 2025 tras aumentar a dos los vuelos diarios a la ciudad; Río de Janeiro tendrá más de 70.000 asientos, un 9% más distribuidos en cinco frecuencias semanales, gracias en parte a que comenzará a operar la ruta con A350 durante los meses de verano, y Recife y Fortaleza aportarán 27.000 plazas adicionales en la primera mitad del año.

Además de los cuatro destinos con vuelos directos, Iberia mantiene acuerdos de códigos compartidos con LATAM y una interlínea con GOL que permite llegar hasta 50 destinos en el interior del país.

Espacio Iberia en el corazón de Sao Paulo

Iberia ha escogido esta ciudad, un polo económico y de turismo fundamental dentro del país, para instalar la casa de la aerolínea hasta el 30 de noviembre: el Espacio Iberia.

La nueva edición de esta iniciativa, que ya ha pasado por Madrid, Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires, se ubica en una de las zonas más exclusivas de Sao Paulo, la Rua Óscar Freire 777, y busca acercar la experiencia de volar con la compañía a todo el público del país.

Los asistentes podrán ponerse a los mandos de un avión en nuestro simulador, probarse los uniformes clásicos de la aerolínea o degustar los menús que servimos en las cabinas de Business, Turista Premium y Turista. Además de otras muchas sorpresas: showcooking, emisiones de radio en directo, conciertos o catas de productos típicos españoles.

El Espacio Iberia permanecerá abierto de lunes a viernes entre las 11 de la mañana y las ocho de la tarde. Todas las actividades son gratuitas, aunque aquellos que quieran disfrutar de las experiencias deben hacer una reserva gratuita a través del sitio web: https://www.espacio.iberia.com/pt-br