Iberia, Iberia Express y Vueling, certificadas por AENOR en Accesibilidad 360º

jueves 29 de enero de 2026 , 09:15h

Iberia, Iberia Express y Vueling recibieron la Certificación Compromiso con la Accesibilidad 360º que otorga AENOR y se convierten en las primeras de su sector en recibir este sello. Este reconocimiento respalda el compromiso voluntario de las tres compañías con la accesibilidad universal y avala sus respectivas hojas de ruta en materia de sostenibilidad y experiencia del cliente.

El acto de entrega tuvo lugar en el stand de Iberia, en FITUR. El director de Desarrollo de Negocio de AENOR, Nicolás Henríquez, ha sido el encargado de hacer entrega de las certificaciones a Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia; Isabel Rodríguez, directora Comercial y de Data de Iberia Express; y Rosaura Ferriz, responsable de Asuntos Públicos en Vueling.

En su certificación, AENOR destaca las estrategias conjuntas que las tres aerolíneas están poniendo en marcha a través de la Alianza por la Accesibilidad del Grupo IAG. La certificadora considera que es una herramienta que permite tener un mayor impacto y capacidad de desarrollo para las acciones relacionadas con la accesibilidad. Esta iniciativa permite coordinar esfuerzos, acelerar innovaciones y generar mayor impacto en todas las fases del viaje, desde la planificación hasta la experiencia a bordo.

Las tres aerolíneas han realizado un diagnóstico de situación con la metodología de accesibilidad 360º desarrollada por AENOR de la mano de ILUNION, con la que han identificado los puntos de mejora. Una vez determinados, se ha trazado una estrategia sujeta a una hoja de ruta, a través de indicadores, para solventar, mejorar y poner en valor las actuaciones desarrolladas, además del compromiso de implementar estas actuaciones.

Avances por aerolínea…

Iberia

AENOR destaca la creación de la Comisión de Accesibilidad y el desarrollo de Háblalo x Iberia, la aplicación que facilita la comunicación entre la tripulación y los clientes con dificultades auditivas o del habla, y que se ha convertido en un referente en el sector.

Iberia Express

​​AENOR ha señalado como un punto fuerte de Iberia Express el rigor del diagnóstico realizado por la compañía, y que ha permitido identificar las iniciativas del Plan de Accesibilidad que la aerolínea implementará en los próximos tres años.

Vueling

Vueling ha llevado a cabo varias iniciativas en términos de accesibilidad como una línea específica de atención para clientes con requerimientos especiales o el lanzamiento de la aplicación Háblalo para facilitar la comunicación de los clientes con dificultades auditivas o del habla.

“Para Iberia, la accesibilidad no es solo un compromiso: es una responsabilidad que asumimos con absoluta convicción. Nuestro propósito es que todas las personas, sin excepción, puedan disfrutar de una experiencia de viaje cómoda, segura y plenamente autónoma. La certificación que recibimos hoy es un impulso para seguir avanzando. Sabemos que queda camino por recorrer y queremos hacerlo de la mano de entidades con las que colaboramos habitualmente, como Ilunion, el Comité Paralímpico Español —del que somos orgullosos patrocinadores— o Envera, la asociación creada hace casi medio siglo por empleados de Iberia y que hoy es un referente en integración. En Iberia estamos firmemente comprometidos a seguir mejorando, a seguir impulsando proyectos innovadores y a garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus vuelos en igualdad de condiciones”, ha dicho Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia.

“En Iberia Express vamos a ir de la mano de Iberia y Vueling para ir transformando paulatinamente la experiencia de viaje de nuestros clientes con requisitos de accesibilidad. Buena parte de nuestro plan está centrado en concienciar a nuestros empleados, porque estamos convencidos de que solo intentando ponernos en los zapatos de nuestros clientes con requisitos de accesibilidad, seremos capaces de empezar a responder a sus necesidades”, ha comentado Isabel Rodríguez, directora de Clientes y Data de Iberia Express.

"En Vueling, trabajamos con determinación y desde una perspectiva de mejora continua para que nuestra experiencia sea cada vez más accesible. Desde el momento de la compra del billete hasta el embarque, ponemos a las personas en el centro de nuestras acciones, avanzando de forma responsable en la adaptación de nuestros servicios a sus necesidades. Esta certificación supone un paso más en ese camino de evolución constante de la experiencia de nuestros clientes con necesidades especiales", añade Rosaura Ferriz, responsable de Asuntos Públicos en Vueling.

Por su parte, Nicolás Henríquez ha destacado que “la certificación Compromiso con la Accesibilidad 360º que han obtenido Iberia, Iberia Express y Vueling pone de manifiesto un avance significativo para el sector aéreo. La Alianza por la Accesibilidad del Grupo IAG constituye un marco de colaboración que impulsa estrategias comunes y acelera la incorporación de mejoras en todas las etapas del viaje. Este trabajo coordinado demuestra que la accesibilidad puede convertirse en un eje transformador cuando existe una hoja de ruta clara, medible y orientada a generar impacto real en los usuarios y en su confianza”.