Longines refuerza su equipo hípico con la incorporación de Christian Kukuk

lunes 23 de febrero de 2026 , 08:30h

Longines anuncia a Christian Kukuk, uno de los jinetes de saltos ecuestres más prominentes, como su incorporación más reciente entre los deportistas hípicos. La trayectoria de Christian, campeón aclamado internacionalmente, refleja los valores que definen a la marca relojera suiza.

«Es un honor ser nombrado Deportista Longines. La marca goza de una larga historia con los deportes hípicos, y su compromiso con la precisión, la elegancia y el rendimiento es algo con lo que me siento identificado. Es un privilegio representar dichos valores», en palabras de Christian Kukuk.

Christian Kukuk empezó su camino hacia la excelencia ecuestre a los 13 años. Nacido en el seno de una familia con fuertes raíces en ese deporte (su abuelo es todo un experto en el mundo de la doma, su padre un jinete de éxito, y su madre trabaja para el Comité Olímpico alemán para los deportes de hípica), la pasión de Christian por los caballos nació rápidamente. Entrenó bajo la tutela de su madre antes de unirse al prestigioso establo de Ludger Beerbaum en Riesenbeck (Alemania), donde refinó su talento y se alzó hasta la cumbre de los saltos ecuestres a nivel internacional.

Su descubrimiento se dio en 2018 gracias a unas actuaciones brillantes durante el Longines Global Champions Tour y la Global Champions League. Famoso por su mentalidad analítica y por mantener la calma bajo presión, Christian se ganó rápidamente una reputación de regularidad y excelencia.

El momento decisivo de su carrera llegó en 2024 con los Juegos Olímpicos de París, durante los cuales hizo historia con su caballo tordo Checker en un recorrido de obstáculos impecable que le valió el oro individual.

En 2025 Christian siguió impresionando al ganar varios eventos 5 estrellas y al colaborar en los podios alemanes del Longines League of Nations TM y del Campeonato Europeo de saltos Longines FEI. A sus 35 años actuales, gestiona sus propios establos tras más de una década con Beerbaum.

«La carrera de Christian Kukuk es un reflejo de la propia esencia de nuestra marca, una búsqueda continua de precisión, rendimiento y elegancia. En Longines creemos que la elegancia de verdad traspasa la apariencia: se trata de una forma de ser, una mentalidad. Christian sabe captar ese espíritu en todo lo que hace, y es un orgullo recibirle en nuestro equipo de deportistas hípicos», en palabras de Patrick Aoun, presidente y director ejecutivo de Longines.

El nombramiento de Christian viene a reforzar el compromiso de la larga historia de Longines con el mundo ecuestre, un lazo que se remonta a hace más de 150 años. Se une a un equipo de jinetes de primera, entre ellos los saltadores ecuestres Édouard Schmitz, Bryan Balsiger y Jane Richard, además de los campeones de doma Sönke Rothenberger, Semmieke Rothenberger, Sabine Schut-Kery y Patrik Kittel.