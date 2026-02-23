El Instituto Cervantes rinde homenaje a Joan Margarit, un gigante de la poesía

lunes 23 de febrero de 2026 , 08:15h

El Instituto Cervantes ha rendido un homenaje al poeta Joan Margarit (1938–2021), en un acto en el que han participado los artistas Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Miguel Poveda, así como otros nombres de la cultura como la librera Lola Larumbe o el crítico literario Jordi Gracia.

El acto ha contado con la conducción de la periodista Pepa Fernández y la participación del poeta Ramón Andrés, el crítico Jordi Gracia, la librera Lola Larumbe y el periodista Juan Cruz, junto a Mònica Margarit, hija del poeta.

También ha habido intervenciones especiales de Joan Manuel Serrat y Ana Belén junto a una actuación musical de Miguel Poveda, acompañado al piano por Joan Albert Amargós. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y el editor Emili Rosales, han sido los encargados de abrir el homenaje, al que también ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, además de familiares de Margarit.

Tanto Ana Belén como Joan Manuel Serrat han recitado poemas de Joan Margarit, la primera en castellano y el segundo en catalán. Los poemas elegidos han sido Dona de primavera / Mujer de primavera; Autoretrat / Autorretrato; Tancant l’apartament de la platja / Cerrando el apartamento de la playa; Voldran que et moris / Querrán que te mueras y La muntanya més alta / La montaña más alta.

La hija de Margarit, Mónica, ha intervenido al comienzo del acto para dar las gracias a los responsables y participantes de este encuentro, con una petición para mantener la memoria del poeta. «A los lectores os quiero pedir que no le olvidéis y no dejéis de leerle», ha apuntado.

«Siempre pensaba en el lector»

El director del Cervantes, Luis García Montero, ha celebrado este homenaje para recordar a un poeta del que aprendió «muchas cosas», en especial cómo «siempre pensaba en el papel del lector y cómo la poesía tiene que emocionar».

«Se trataba de que el poema fuese habitado por el lector y que la inteligencia y el cuidado sirviese para comunicar y emocionar, y de ahí su capacidad para pasar de la vida cotidiana al recuerdo histórico, a la memoria, a los problemas filosóficos y a los problemas humanos: hacía un puente entre lo más cotidiano y lo más profundo y eso hacia posible que se emocionaran los lectores», ha remarcado.

El cantante Miguel Poveda ha interpretado la canción No et veuré més, de su disco Desglaç, con la que puso música al poema homónimo de Margarit. El cantante ha contado cómo, cuando grabó ese disco, sintió «que era un reto hermoso», al ser la primera vez que musicaba a poetas vivos.

«Un día me dijeron que me había llamado Margarit y yo dije que me daba mucho miedo, porque además me habían contado que no le gustaba el flamenco. Pero fue cariñosísimo, le encantó el poema y estaba muy contento con lo que había grabado». Antes de su actuación, se ha proyectado el vídeo en el que el propio Margarit felicitaba a Poveda por esta canción.

Escritor en dos lenguas

Emili Rosales editor de la poesía de Margarit reunida en Austral, ha celebrado la «vigencia de un gigante de la poesía catalana y castellana». «Escribió en ambas lenguas y tenía la virtud casi insólita de escribir los mismos poemas, algo extraordinario. Era un poeta único», ha afirmado.

En el principio del acto se ha celebrado una mesa redonda con la participación del poeta Ramón Andrés, el crítico Jordi Gracia, la librera Lola Larumbe y el periodista Juan Cruz. Todos ellos han recordado la figura de Margarit, coincidiendo en que fue alguien con el que era «muy fácil tener un flechazo nada más conocerlo».

Para Ramón Andrés, su amistad con Margarit nació de «una unión por una desesperación de fondo, pero controlada, que hacía ver de otra manera el mundo ante la vida, sus contradicciones y la muerte»; mientras, Lola Larumbe ha recordado su primer encuentro en la librería Alberti, cuando le pidió hace 25 años participar en un ciclo. «Nos entendimos inmediatamente, porque es alguien que abría su corazón y te quería», ha apuntado.

Juan Cruz, por su parte, ha explicado con humor su primer encuentro con Margarit para una entrevista en Barcelona, donde el poeta se ofreció para acompañarle a otro lugar de la ciudad condal una vez habían terminado y se perdieron. Para Jordi Gracia, el poeta fue alguien con «una gran capacidad para el hedonismo intelectual y moral sin límite».

La libertad es una librería

Margarit, premio Cervantes 2019, falleció el 16 de febrero de 2021 y este homenaje se celebra coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte. El Instituto Cervantes inició una campaña en el año 2020 con su verso célebre «La libertad es una librería» para apoyar al sector librero durante la pandemia.

Fue poeta y arquitecto y comenzó su trayectoria poética en 1963 publicando en castellano Cantos para la coral de un hombre solo. Después de un largo paréntesis, publica, en 1975, Crónica. A partir de 1980 inicia la publicación de sus poemas en catalán y tradujo al castellano buena parte de su producción en catalán.

También se encargó de traducir al castellano o al catalán la obra de otros poetas como Thomas Hardy, Elizabeth Bishopo o Rainer Maria Rilke.

Premio Cervantes 2019

En 2019 recibió el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras en español y también fue galardonado con el Premio Nacional de la Crítica (1984 y 2008), el Premio Rosalía de Castro (2008), el Premio Nacional de Poesía 2008 o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el año 2019, entre otros reconocimientos.

Entre los títulos premiados de su obra en catalán destacan Cants d'Hecatónim de Tifundis (1982); Vell malentès (1981); Mar d'hivern (1986); La dona del navegant (1987); Càlcul d'estructures (2005); Casa de Misericòrdia (2007), o Els primers freds (2005). Su obra ha sido traducida al alemán, euskera, hebreo, francés, inglés, portugués y ruso.

El Instituto Cervantes, en una iniciativa conjunta entre la Editorial La Cama Sol y la familia de Joan Margarit, también puso en marcha en el año 2023 el Premio Internacional Joan Margarit de Poesía.

El galardón está destinado a premiar a poetas de todo el mundo con una trayectoria poética consolidada, respondiendo al interés que siempre tuvo Joan Margarit para dar a conocer a sus poetas internacionales preferidos en cualquiera de sus dos lenguas, catalán y castellano. Los poetas Adonis y Sharon Olds han sido los premiados en anteriores ediciones.