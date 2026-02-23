Inauguración de Solve et coagula, una exposición colectiva

lunes 23 de febrero de 2026 , 08:45h

En ocasión de ARCOmadrid, Bombon y CRISIS presentan nuevamente un proyecto conjunto: Solve et coagula, una exposición colectiva comisariada por Pilar Soler Montes que reunirá obras de Alberto Casari (Lima, 1955), Joana Escoval (Lisboa, 1982) y Moisès Villèlia (Barcelona, 1928 - 1994).

La muestra se inauguró el viernes 27 de febrero a las 19:00 h en el espacio que ambas galerías comparten en Madrid, ubicado en Calle de la Madera 33.

La fórmula ‘Solve et coagula’ es uno de los principios esenciales de la alquimia medieval y renacentista, describe un proceso en el que la materia primero se disuelve para recomponerse posteriormente en una nueva forma.

Más allá de su aplicación práctica, esta máxima encarna un principio filosófico, toda metamorfosis requiere un período de inestabilidad, un tránsito entre la pérdida y la regeneración.

Partiendo de esta idea, la exposición concibe la forma como una entidad permeable y de sentido abierto en donde el diálogo entre las obras y los artistas seleccionados se construye en torno a un flujo continuo de estados de la materia y la energía donde la transformación se convierte en condición permanente de la existencia.

Alberto Casari (Lima, 1955. Vive y trabaja en Lima.) es un artista multidisciplinario cuya obra abarca el accionismo, el conceptualismo, proyectos basados en experimentación con el lenguaje, la producción textil y pictórica, el ensamblaje, entre otras prácticas y formas de entender el quehacer artístico.

Joana Escoval (Lisboa, 1982. Vive y trabaja en Lisboa.) es una artista multidisciplinar cuya práctica abarca tanto lo sonoro como lo visual en forma de escultura, instalación, performance-paseo, vídeo, pintura y material impreso. La fluidez de los elementos y los materiales, que llevan consigo cargas y vibraciones de estados primarios y transitorios de la materia, se sitúa en el centro de su investigación, no solo como una expansión de los aspectos medioambientales, sino también como sistemas energéticos de los cuerpos.

Moisès Villèlia (Barcelona, 1928 - 1994) inició su trayectoria artística desde muy joven, formándose en la talla de madera en el taller familiar. Tras un primer periodo figurativo, en los años cincuenta entró en contacto con las vanguardias catalanas y rompió con la figuración, participando en el grupo Club 49 y fundando Art Actual, defensor de un arte transgresor y de vanguardia.