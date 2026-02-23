Juno Reactor llega a España con el espectáculo Inside The Matrix

lunes 23 de febrero de 2026 , 09:15h

La formación británica Juno Reactor traerá a España “Inside The Matrix”, un espectáculo en directo centrado en las composiciones que firmó para el universo de la saga cinematográfica “The Matrix”, con un repertorio ligado a “The Matrix: Reloaded” (2003) y “The Matrix: Revolutions” (2003).

La propuesta se podrá ver en dos conciertos únicos en Canarias, el 6 de marzo en el Teatro Leal (C/ Obispo Rey Redondo, 50) de San Cristóbal de La Laguna y el 7 de marzo en el Teatro Guiniguada (C/ Mesa de León, 2) de Las Palmas de Gran Canaria, ambos a las 20.00 horas, dentro de la programación de la undécima edición del festival Tenerife Noir.

Con esta producción exclusiva, Tenerife Noir refuerza su apuesta por atraer a artistas internacionales, tras el éxito de la edición anterior con la participación de la japonesa Yoko Kanno en los conciertos “Cowboy Bebop Live”. Del eclecticismo de aquella propuesta, el festival pasa ahora a un registro abiertamente electrónico con Juno Reactor, en una doble cita que sólo podrá verse en Canarias. Serán además las únicas fechas de la banda en España previstas para 2026.

Con Ben Watkins al mando, Juno Reactor fusiona la electrónica, la percusión tribal y la épica audiovisual para crear una música intensa, física y envolvente. Un sonido diseñado para crear tensión, atrapando a los oyentes desde la primera nota. Seña de identidad que supo trasladar a la saga “The Matrix”, donde la música fue clave para hacer viajar al espectador hacia un futuro distópico donde la humanidad vive atrapada sin saberlo.

La vinculación entre Juno Reactor y la mencionada saga se produjo en un momento clave, tanto para el cine como para la música electrónica. Las secuelas “The Matrix Reloaded” (2003) y “The Matrix Revolutions” (2003) necesitaban una identidad sonora que acompañara el relato que daba origen a este universo tecnológico y filosófico. Ben Watkins colaboró estrechamente con el compositor Don Davis, responsable de la banda sonora orquestal, aportando el pulso electrónico que terminaría definiendo algunas de las escenas más memorables de la franquicia, con temas como “Burly Brawl”, vinculado al épico enfrentamiento entre Neo y Smith o “Mona Lisa Overdrive”, asociado a la trepidante persecución por la autopista.

Desde la organización de Tenerife Noir señalan que “The Matrix” puede entenderse como una reinterpretación moderna de la novela negra: un individuo solitario, una verdad oculta, un sistema omnipresente y una ciudad hostil. Un mundo donde la música de Juno Reactor encaja de forma natural para proyectar y amplificar el marco narrativo.

El legado musical de Juno Reactor va más allá del cine: ha influido en artistas, compositores y creadores visuales interesados en la fusión entre música, narrativa y tecnología. Sus directos, concebidos como experiencias inmersivas, mantienen viva esa conexión entre ritual, máquina y relato, situando al público dentro de un universo sonoro que dialoga directamente con los temas de control, identidad y libertad.