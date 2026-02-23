El super top Ozuna regresa a USHUAÏA IBIZA para tres martes exclusivos en 2026

lunes 23 de febrero de 2026 , 09:00h

16, 23 y 30 de junio de 2026 | Una explosiva fusión de reguetón y un vibrante universo de ritmos latinos globales conquista el icónico escenario al aire libre de Ibiza.

Tras el arrollador éxito de sus actuaciones en temporadas anteriores, Ozuna regresa a Ushuaïa Ibiza para protagonizar, por primera vez, tres fechas exclusivas los días 16, 23 y 30 de junio de 2026.

La superestrella puertorriqueña tomará el escenario open-air número uno del mundo, reconocido en la encuesta Top 100 Clubs 2025 de DJ Mag, con un espectáculo diseñado para convertir esos tres martes consecutivos en citas imprescindibles del verano ibicenco.

Pionero indiscutible de la música latina contemporánea, Ozuna no solo ha dominado las listas, sino que ha redefinido el alcance global del género a través de sus letras románticas y su inconfundible fusión de reguetón, trap latino, dembow, urban pop y R&B. Con cinco Billboard Music Awards, doce Billboard Latin Music Awards y cuatro Récords Guinness, entre ellos el de artista que más veces ha superado los mil millones de reproducciones en YouTube, su impacto es incuestionable. El artista cuenta además con más de 120 millones de seguidores en todo el mundo y ha sido galardonado con dos Latin GRAMMY por “Yo x Ti, Tú x Mí” junto a Rosalía.

Su irrupción en 2016 con “La Ocasión” marcó el inicio de un ascenso imparable que se consolidó con su álbum debut Odisea, que se mantuvo durante 46 semanas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums. Desde entonces, trabajos como Aura, Nibiru, ENOC, Ozutochi y Cosmo han ampliado su universo sonoro. En 2025, con Stendhal junto a Beéle, volvió a demostrar su capacidad para evolucionar, fusionando reggaetón, afrobeat y ritmos caribeños con naturalidad.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado recintos emblemáticos como el Staples Center de Los Ángeles o el Madison Square Garden de Nueva York, además de colaborar con estrellas de la talla de Shakira, Christina Aguilera, Camilo, Daddy Yankee, Karol G, Myke Towers, Cardi B, J Balvin, Bad Bunny, Rosalía y el legendario DJ y residente de Ushuaïa Ibiza, actual DJ número uno del mundo, David Guetta.

Su regreso refuerza la visión de The Night League de consolidar Ushuaïa Ibiza como epicentro global donde convergen los sonidos más influyentes del momento. En el escenario donde la música y la magia se encuentran, Where Music Meets Magic, Ozuna ofrecerá tres noches de grandes éxitos y ritmos latinos que fluirán del día a la noche bajo el cielo de Ibiza, envueltas en una atmósfera vibrante y producciones a escala de festival, con tecnología de primer nivel que transformará cada cita en una experiencia inolvidable.