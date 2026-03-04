Los tonos de cabello rojo que mejor se adaptan a cada tipo de piel

miércoles 04 de marzo de 2026 , 08:00h

Actrices del Hollywood clásico como Deborah Kerr, Rhonda Fleming, Lucille Ball, Arlene Dahl, Susan Hayward o Maureen O´Hara popularizaron a través de la gran pantalla un tipo de mujer que además de por su fuerza, magnetismo y sensualidad, destacaba por una encendida melena roja que las hacía diferentes e inconfundibles. Ese look y legado lo ocupan hoy estrellas como Julianne Moore, Emma Stone, Amy Adams o Jessica Chastain. David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid, nos revela cuáles son los tonos de cabello rojo más adecuados según sea nuestra piel: más o menos blanca, rosada, oscura o ligeramente bronceada.

La población mundial que es pelirroja no llega ni al 2%, razón por la cuál llaman la atención entre la multitud. Este color de pelo se relaciona con personalidades fuertes, temperamentales y hasta sexualmente ardientes, incluso si es un rojo rubí o un rubio cobrizo. Es un look absolutamente de moda en 2026, con tonos como el honey ginger, el copper o el cherry cola marcando la pauta, pero debemos tener en cuenta también el grado que más nos favorezca según el tono de piel.

Los tonos canela se perciben mejor en una piel más clara: “Para mantenerlo debe existir un equilibrio de cobre y oro en el pelo, evitando cualquier naranja abrasivo. Debemos usar para que dure, un acondicionador y un champú suave” – comenta David Lesur, de los salones David Künzle. Otro destacado es el rojo castaño o Auburn, recomendado para mujeres de tez neutra o clara, manera de que una morena natural pase a lucir un cálido toffee que en ocasiones, requiere de balayage. Para pieles rosadas, lo mejor son los tonos neutros medios como los que puede proporcionar un rojo metalizado, con el que pueden atreverse preferentemente rubias: “Un tono metálico rosa con sombras albaricoque, queda estupendo en este tipo de pieles, que deberemos cuidar con un champú seguro para el color y enjuagar después con agua fría, pues la caliente hace que la decoloración sea más rápida” – recalca Lesur.

Finalmente, los tonos escarlata más brillantes, audaces y artificiales quedan perfectos en tonos de piel de medios a profundos, que puede quedar demasiado encendido si se tiene la piel clara: “Este rojo situado en el lado más frío de la paleta requiere de más mantenimiento, por lo que es mejor llevarlo durante un tiempo corto y luego cambiar. Generalmente, si la piel es más oscura, un caoba es siempre más adecuado que un rojo anaranjado, sin duda más favorecedor en una mujer de piel clara”.

Para pieles morenas y/o bronceadas, Lesur aconseja los caoba, borgoña y cobrizos intensos, casi violeta: “Son tonos que aportan calidez y además se les puede añadir reflejos dorados. Los caramelo con matices rojizos también quedan ideales en una piel bronceada”.