Abiertas las inscripciones para la nueva edición del Festival de Cine de TAP Air Portugal

El festival de cine a bordo de TAP Air Portugal celebrará una nueva edición, para la cual, ya encuentran abiertas las inscripciones. Hasta el 30 de abril, podrán presentarse cortometrajes a la tercera edición del Altitude Film Fest que organiza la aerolínea portuguesa y que este año contará, además, con una nueva categoría dedicada a estudiantes de cine.

El Altitude Film Fest continúa con su misión de promover lo mejor de Portugal y su cultura, a través del séptimo arte y de artistas de todos los rincones del mundo. En sus dos primeras ediciones, el festival recibió más de 400 candidaturas procedentes de 45 países diferentes, que fueron vistas por más de 60.000 pasajeros a bordo.

Los cortometrajes de las categorías “Ficción” y “Documental” volverán a proyectarse a bordo de los aviones de TAP durante los meses de septiembre y octubre, y serán los mismos pasajeros quienes voten las películas exhibidas. Como requisito principal para presentar las candidaturas es que una parte de cada corto debe estar rodada en territorio portugués y/o centrarse en la cultura portuguesa. La cuota de inscripción por candidatura es de solo diez euros.

Los ganadores se anunciarán en el Día Mundial del Cine, durante la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 5 de noviembre en Lisboa. El Altitude Film Fest seleccionará diez películas de ficción y diez documentales y, entre ellas, cinco finalistas por categoría serán sometidas a votación de los pasajeros en los vuelos de la aerolínea. Para determinar el ganador final de cada categoría, el 60% de los votos procederá de los pasajeros y el 40% de un jurado compuesto por personalidades nacionales vinculadas al cine.

Los ganadores de la categoría especial “Portugal que Inspira al Mundo”, cuyo objetivo es fomentar el talento joven a través de proyectos artísticos escolares, se votarán durante esa misma ceremonia del 5 de noviembre.

Las categorías de “Ficción” y “Documental” contarán con un primer premio de 1.500 € en viajes a cualquier destino de TAP, mientras que el concurso para estudiantes tendrá un único premio de 1.000 € en viajes en esta misma red de la aerolínea.

Las inscripciones para la tercera edición del Altitude Film Fest pueden realizarse aquí. Más información sobre el festival de cine de TAP está disponible en el siguiente link.