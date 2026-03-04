Chaumet presenta su nueva colección Bee 2026, joyas que brillan con la luz

miércoles 04 de marzo de 2026 , 09:30h

Los motivos naturalistas más emblemáticos de la Maison brillan como nunca en la nueva colección Bee de Chaumet 2026. Más deslumbrante y sofisticada, esta edición equilibra con maestría abstracción y figuración, reafirmando el icónico universo estético de la firma.

El oro pulido efecto espejo y los diamantes se convierten en los grandes protagonistas de unas piezas que juegan con la luz y el volumen. Las abejas —símbolo histórico de Chaumet— y los motivos en forma de panal evocan unidad, infinitud y armonía, reforzando el poderoso simbolismo de la colección.

Más contemporánea que nunca, Bee de Chaumet se presenta en formas inesperadas y combinaciones versátiles de oro blanco, rosa y amarillo, pensadas para lucirse de infinitas maneras. Una invitación a brillar juntos, permitiendo a cada persona expresar su personalidad con exquisita elegancia.

Una constelación de joyas

Inspirándose en la geometría natural de la colmena, cuatro nuevas piezas emblemáticas se incorporan a la colección. Combinando oro pulido efecto espejo, engastado pavé y engastado biselado de diamantes, cada creación multiplica los reflejos y realza la arquitectura del diseño.

Destaca un espectacular anillo que envuelve la mano con una silueta audaz y ultra contemporánea, envolvente y generosamente engastada. En la misma línea, unos pendientes que recorren la oreja de arriba abajo iluminan el rostro con oro y diamantes, mientras que un segundo par permite múltiples combinaciones, jugando con uno o varios motivos de panal.

Completa el conjunto un anillo calado de espíritu más desenfadado, cuyos motivos pulidos efecto espejo se intercalan con delicados diamantes.

Sofisticación, abundancia y coraje definen estas cuatro piezas en oro rosa concebidas para captar todas las miradas.

Abeja radiante

Eternamente reinventada, la abeja pavé despliega todo su potencial icónico en diferentes tamaños y proporciones. Dos colgantes llamados a convertirse en nuevos must-have concentran todas las miradas: uno en oro amarillo engastado con diamantes y otro en oro blanco cubierto de diamantes y zafiros, evocando el emblemático azul de Chaumet.

La estética bicolor se traslada también a un anillo toi et moi y a un par de pequeños pendientes asimétricos, donde dos abejas —una más protagonista, otra más discreta— dialogan con elegancia sobre el dedo y el rostro.

Creaciones figurativas, preciosistas y de un realismo fascinante que celebran la naturaleza desde la alta joyería.

Clásicos reinterpretados

Bee de Chaumet continúa evolucionando con una renovada audacia. Sus anillos, más generosos y redondeados, reinterpretan los diseños originales en oro blanco, rosa o amarillo, repitiendo el motivo de panal hasta el infinito con un lenguaje gráfico, atemporal y luminoso.

Entre las piezas clave destaca la pulsera rígida, ahora más ancha y presentada en platino pulido efecto espejo, abierta con elegancia sobre la muñeca. La colección suma además dos nuevos modelos de pendientes: un delicado ear cuff en oro rosa con icónico diseño en semi pavé y unos aros articulados disponibles en oro rosa u oro blanco, también en semi pavé.

Chaumet reinterpreta así su emblemática colección Bee a través de seis nuevos diseños que celebran la luz, la modernidad y la fuerza simbólica de la abeja.