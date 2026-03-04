Vueling apuesta por la IA generativa para personalizar y reservar viajes por voz

Vueling, ha presentado en el MWC26 Barcelona una nueva experiencia digital basada en inteligencia artificial (IA) generativa, que permitirá a los usuarios planificar y reservar su viaje mediante reconocimiento por voz, además de acceder a sugerencias personalizadas de destinos y vuelos.

La nueva herramienta, llamada Eli, es un buscador inspiracional de vuelos que permite a los usuarios interactuar con la aerolínea a través del lenguaje natural. A partir de las preferencias del cliente —como el tipo de escapada, el presupuesto, la duración del viaje o la experiencia deseada— el sistema recomienda destinos, experiencias y combinaciones de vuelos adaptadas a sus necesidades.

La nueva propuesta de la aerolínea redefine el concepto tradicional de “buscador de viajes” y lo convierte en un servicio conversacional, abierto y flexible, que permite explorar de forma más creativa la red de destinos Vueling y descubrir nuevas opciones adaptadas a las preferencias y posibilidades de cada cliente.

Además de la recomendación, el sistema permite avanzar en el proceso de reserva, generando una propuesta de viaje que el cliente puede confirmar para completar posteriormente la compra.

Vueling, única aerolínea presente en el espacio expositivo “Aeropuerto del Futuro” dentro del MWC26 Barcelona, realizará las pruebas piloto durante los días del congreso. La solución se está desarrollando para su integración y despliegue durante este año en los canales digitales de la aerolínea.

Con este proyecto, la aerolínea refuerza su apuesta por la innovación y por la aplicación de tecnologías avanzadas para ofrecer una experiencia de viaje cada vez más ágil, intuitiva y adaptada a las necesidades de sus clientes.