Dos cuadros de Secundino Hernández, en el hall del Museo Thyssen

miércoles 04 de marzo de 2026 , 08:15h

Desde el pasado viernes 27 de febrero, dos cuadros del artista Secundino Hernández (Madrid, 1975) están en el hall del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde permanecerán hasta el próximo mes de mayo.

Se trata de End of a Century (2023) y de You Won't Miss Me (2022), ambos pertenecientes a la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza.

Este montaje supone un adelanto de la exposición que el museo dedicará al artista en 2028.

SECUNDINO HERNÁNDEZ

Secundino Hernández (Madrid, 1975) es un pintor español contemporáneo reconocido por su aportación a la renovación de la abstracción gestual en el panorama artístico internacional. Formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, inició su trayectoria a comienzos de los años 2000, consolidándose rápidamente como una de las voces más destacadas de su generación.

Ha expuesto en destacadas galerías y centros de arte en ciudades como Madrid, Berlín, Londres y Nueva York, y su obra forma parte de colecciones públicas y privadas internacionales. Su proyección exterior se consolidó especialmente tras su estancia en Berlín, ciudad que influyó de manera significativa en el desarrollo de su lenguaje artístico.

Considerado uno de los pintores españoles contemporáneos con mayor presencia internacional, Secundino Hernández continúa investigando los límites expresivos del medio pictórico desde una perspectiva personal y rigurosa.