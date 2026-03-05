Destacada presencia española en la segunda edición de La Bienal de Malta

El arte en Malta es un pilar de su identidad cultural, conecta pasado, presente y proyección internacional, y se refleja en iniciativas que ponen al país en el mapa cultural del Mediterráneo. Y este dinamismo cultural alcanza su punto álgido con la segunda edición de la Bienal de Malta, que abrirá sus puertas del 11 de marzo al 29 de mayo en diversos espacios patrimoniales de La Valletta, Birgu, Xagħra y la Ciudadela de Victoria (Gozo).

Organizada por Heritage Malta, en colaboración con el Consejo de las Artes de Malta, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Turismo, el Ministerio de Cultura, Tierras y Gobierno Local, y VisitMalta, la Bienal contará con la dirección artística de Rosa Martínez, comisaria española de reconocido prestigio internacional. Con una amplia trayectoria que incluye la dirección artística de la Bienal de Venecia (2005), así como exposiciones en instituciones como el Guggenheim Bilbao y el Museo Picasso, Martínez aportará a la Bienal de Malta una visión global y una sensibilidad única en el arte contemporáneo.

CLEAN | CLEAR | CUT: el espíritu de la Bienal

El marco conceptual de esta edición se articula como una llamada urgente a la transformación. Bajo el lema “CLEAN | CLEAR | CUT”, la Bienal invita a reflexionar sobre las tensiones del mundo contemporáneo: la distancia entre los ideales políticos y estéticos proclamados y las realidades que perpetúan desigualdades, la concentración del poder, la explotación de los recursos naturales y la alienación generada por la desinformación.

El título se inspira también en las canteras de piedra caliza, profundamente arraigadas en el paisaje y la historia de las islas maltesas. Los procesos de extracción y transformación de este material funcionan como metáfora de cambio, memoria y renovación, reflejando la capacidad del arte de reconfigurar lo que heredamos y proyectar nuevas posibilidades.

En este contexto, “CLEAN” propone frenar la contaminación ambiental, ética y estética; “CLEAR” invita a discernir y comprender los complejos mecanismos que configuran nuestro presente; mientras que “CUT” plantea la necesidad de romper inercias, cuestionar los modelos dominantes y abrir nuevas direcciones.

Donde la historia y la creatividad se encuentran

Esta exposición internacional se desplegará en 27 pabellones nacionales y temáticos, distribuidos en 11 museos y espacios patrimoniales gestionados por Heritage Malta en La Valletta, Birgu, Xagħra y la Ciudadela de Victoria (Gozo). Este recorrido integra arquitectura, patrimonio e historia con propuestas artísticas contemporáneas, transformando cada espacio en escenario de nuevas experiencias culturales. Entre los lugares más emblemáticos se encuentran el Fuerte de San Telmo y el Museo Nacional de la Guerra, MUŻA – Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de Arqueología, el Palacio del Gran Maestre, el Museo Marítimo de Malta o el Parque Arqueológico de Ġgantija, entre otros.

Por su parte, más de 130 artistas de más de 40 países participarán en esta edición, incluyendo nombres internacionales como Amanda Holiday (Reino Unido), Emily Jacir (Palestina), Maurizio Cattelan (Italia) y Wilfredo Prieto García (Cuba), entre otros. Asimismo, con una presencia destacada, España reunirá a artistas de proyección internacional como Nuria Guell & Rosa Casado, Rocío Berenguer, Santiago Sierra Martín y Tania Berta Judith, y presentará un pabellón propio, Vessels of Silence. The Journey and Memory of the Mediterranean, comisariado por Elvira Cámara y con obra de Concha García, instalado en el Fuerte de San Telmo y el Museo Nacional de la Guerra.

La UNESCO respalda la Bienal de Malta 2026

Esta edición cuenta con el patrocinio de la UNESCO, que reconoce la contribución de la Bienal al diálogo intercultural y a la promoción de las artes como herramienta de reflexión crítica y de bien común. El aval de la organización refuerza el carácter global del evento y su relevancia dentro del calendario cultural internacional. Así esta segunda edición continúa el éxito de la Bienal inaugural de 2024, consolidando al archipiélago maltés como un referente internacional del arte contemporáneo.