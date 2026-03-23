SONAFILM dedicará su octava edición al cine épico e histórico

lunes 23 de marzo de 2026 , 09:00h

con los compositores Trevor Jones y Roque Baños como grandes invitados

SONAFILM, el Festival Internacional de Música de Cine Marina Alta, ha presentado en la sede de la SGAE en Madrid, los contenidos de su octava edición, que se celebrará del 31 de julio al 22 de agosto con ocho conciertos repartidos en las localidades de Ondara, Dénia, Calp, Beniarbeig, Xàbia y Pego.

Dedicado este año al cine épico e histórico, el evento contará con grandes invitados como los compositores Trevor Jones o Roque Baños, y recorrerá la música de grandes epopeyas fílmicas como “Ben-Hur”, “Gladiator”, “Troya”, “El último samurái”, “El último mohicano” o “Alatriste”, entre otras.

Al acto de presentación, inaugurado por Juanjo Solana, presidente de la Fundación SGAE, han asistido Javier Gil Pérez, director de SONAFILM y gerente de la Universal Symphony Orchestra, orquesta residente del festival; Pedro J. Mérida, productor de SONAFILM; Federico Jusid e Iván Martínez Lacámara, compositores; José Ramiro Pastor, alcalde de Ondara; Rosana Marí Blasco, concejala de Cultura de Ondara; Guillermo Sendra Guardiola, concejal de Cultura de Calp; Mavi Pérez Font, concejala de Cultura de Xàbia/Jávea; y Ricardo Sendra García, concejal de Turismo de Pego.

La elección de Trevor Jones como una de las figuras centrales de esta edición no es casual. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada a algunos de los universos cinematográficos más épicos, legendarios y aventureros de las últimas décadas, con partituras que han contribuido de manera decisiva a definir la identidad emocional de películas como “Excalibur”, “El último mohicano”, “Cristal oscuro” o “Dentro del laberinto”. Su perfil artístico dialoga así de forma natural con el eje temático de SONAFILM 8.

En el caso de Roque Baños, su vinculación con SONAFILM 8 resulta igualmente coherente con el planteamiento artístico de esta edición. Considerado una de las grandes referencias de la música de cine española contemporánea, el compositor murciano ha demostrado a lo largo de su trayectoria una especial capacidad para dotar de carácter, tensión y emoción a relatos de gran ambición dramática e histórica, como demuestra de forma especialmente significativa su trabajo en “Alatriste”. Su presencia refuerza así la conexión del festival con el mejor talento nacional y con una manera de entender la música para el audiovisual como un elemento esencial en la construcción de la épica cinematográfica.

Jones y Baños participarán en “La era de los imperios”, el concierto central de SONAFILM 8, que correrá a cargo de la Universal Symphony Orchestra, formación residente del festival, y que se celebrará el sábado 22 de agosto a las 23:00 horas en la Plaça de Bous d’Ondara. Concebido como gran clausura de esta octava edición, el repertorio incluirá músicas de títulos como “Ben-Hur”, “Gladiator”, “Troya”, “El último mohicano” o “Alatriste”.

“La música del cine épico e histórico no solo subraya la acción o la emoción, sino que construye una idea de grandeza, de destino y de memoria; lo que supone un territorio muy estimulante para SONAFILM”, ha señalado Javier Gil, director del festival. Sobre los dos grandes invitados ha señalado que “reunir en una misma edición a Trevor Jones y Roque Baños no responde solo a una cuestión de prestigio, sino que también tiene sentido artístico, ya que ambos han sabido trabajar la épica desde lugares distintos, pero con una misma convicción en el poder narrativo de la música.”

SONAFILM 8 acogerá hasta ocho conciertos, cada uno de diversa índole y con un estilo musical único relacionado con el audiovisual, además de diversas actividades didácticas. La programación se abrirá el 31 de julio con un evento especial cuyos últimos detalles, entre ellos el espacio de celebración, se encuentran aún en proceso de definición y serán anunciados próximamente. A partir de ahí, el festival volverá a extenderse durante varias semanas por distintos municipios de la Marina Alta, consolidando su apuesta por una programación cada vez más diversa, descentralizada y ambiciosa.

Además, al festival también acudirán destacados compositores vinculados al audiovisual español como Federico Jusid (“El secreto de sus ojos”), Arnau Bataller (“Mediterráneo”), Aránzazu Calleja (“Akelarre”), Juanjo Molina (“Crushed Wings”), Iván Martínez Lacámara (“La casa de papel”), Álvaro Peire (“Zorro”) y Maite Arroitajauregi (“Akelarre”). Todos ellos serán los protagonistas de “Música de Cine: Made In Spain 4”, que se celebrará el 14 de agosto en el Auditori de Calp a las 20:00 horas. Se trata de la cuarta entrega de uno de los formatos más celebrados de la trayectoria de SONAFILM, un concierto sinfónico muy singular dentro del panorama nacional por estar dedicado a partituras de películas y series de televisión españolas.

La organización del festival agradece a las empresas y entidades que, a través de patrocinios y colaboraciones, han sido una parte clave para poner en marcha esta nueva edición junto con los municipios participantes.